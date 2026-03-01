خاص - تحذيرات ديبلوماسية لرعايا أجانب وتشديد الإجراءات في مدارس البعثات!
01 March 2026
11 secs ago
source: tayyar.org
خاص tayyar.org
طلب عدد من البعثات الديبلوماسية من رعاياها توخّي أقصى درجات الحذر وتجنّب التوجّه إلى مناطق صُنّفت حديثًا “حمراء”، على خلفية ارتفاع مخاطر استهداف بعض المصالح الأجنبية. كما شملت التوصيات المدارس والمؤسسات التعليمية التابعة لهذه البعثات، حيث طُلب منها اتخاذ إجراءات احترازية إضافية ومراجعة خطط الطوارئ والمسالك التي تربط بعذه المؤسسات، بما يضمن سلامة الطلاب والكوادر التعليمية.
Just in
16 :46
بالصورة: استهداف منصة نفط اماراتية! تتمة
16 :35
وكالات بحرية: تعرض سفينتين لهجمات في مضيق هرمز
16 :33
وسائل إعلام أجنبية: طائرة إيرانية هاجمت منصة نفطية إماراتية
16 :31
وزارة الدفاع الإماراتية: استهداف مستودع في قاعدة السلام البحرية بأبوظبي بمسيرتين إيرانيتين أدى لحريق بحاويتين
16 :24
مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة:
- العملية مستمرة حتى ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا وصواريخ بالستية
- الرئيس ترمب قرر عدم الانتظار إلى حين مبادرة إيران بشن هجوم ضدنا
- تلقينا إشارات عن اعتزام إيران استخدام صواريخ بالستية ضدنا بعد تهديدها عسكريا
16 :15
هيئة البث الإسرائيلية: مسيرة استهدفت مبنى يقطنه إسرائيليون قرب أحد مراكز بعثتنا بأبو ظبي وأسفرت عن إصابة بعضهم
"في ظل التطورات.." بيانٌ من الجيش!
لجنة المرأة في هيئة قضاء كسروان الفتوح: فطور حاشد في مطعم السراي – ساحل علما
بري نعى الخامنئي: كان إماماً ومرجعا ومرشداً وقائداً
قاسم نعى خامنئي: سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان
باسيل في عشاء هيئة قضاء عاليه في "التيار" مشدداً على تحييد لبنان: ما يحصل ينقض الشرعية الدولية ونرفض المس بسيادة الدول العربية وأمنها
اتصالات لرئيس الحكومة لمتابعة أوضاع اللبنانيين في دول الخليج
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان ينعي الخامنئي
عناوين الصحف ليوم الأحد 1 آذار 2026
الشرق الأوسط السعودية: واشنطن: إسرائيل ليست في وارد التصعيد ما دامت لا توجد أعمال عدائية من الجهة اللبنانية
الأنباء الكويتية: اللبنانيون سارعوا إلى ملء خزانات سياراتهم بالوقود
طيران الشرق الأوسط: تعديلات على بعض رحلات 1 آذار
الرئيس عون اجرى اتصالات مع عدد من قادة الدول العربية التي استهدفها القصف
EXCLUSIVE
خاص - نائب يتوقّع انقسام المجلس: عندما يُطرح التمديد أُقرّر
وزير الداخلية يعطي توجيهاته لتيسير حركة الشاحنات ليل السبت وطيلة يوم الأحد
جريصاتي: على لبنان الرسمي والشعبي التمسك بثوابته الدستورية الميثاقية لاسيما أنه عربي الهوية والانتماء وملتزم ميثاق الامم المتحدة
هكتور حجار: الحروب لا تُخلّف إلّا الخراب وتفتيت الأوطان
هذا ما أبلغه السفير الأميركي للرئيس جوزاف عون
نقابة مصانع الأدوية: المخزون يكفي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
بالفيديو - حادث سير مروع في برج حمود
كيف علّق حزب الله على العدوان الأميركي - الإسرائيلي على إيران؟
