خاص tayyar.org

طلب عدد من البعثات الديبلوماسية من رعاياها توخّي أقصى درجات الحذر وتجنّب التوجّه إلى مناطق صُنّفت حديثًا “حمراء”، على خلفية ارتفاع مخاطر استهداف بعض المصالح الأجنبية. كما شملت التوصيات المدارس والمؤسسات التعليمية التابعة لهذه البعثات، حيث طُلب منها اتخاذ إجراءات احترازية إضافية ومراجعة خطط الطوارئ والمسالك التي تربط بعذه المؤسسات، بما يضمن سلامة الطلاب والكوادر التعليمية.