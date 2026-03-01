نظّمت لجنة المرأة في هيئة قضاء كسروان الفتوح فطوراً حاشداً في مطعم السراي – ساحل علما، بحضور النائب ندى البستاني والنائب السابق روجيه عازار ونائبَيْ الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي والإداريّة غسان خوري وحشد من الفاعليات والكوادر. وكانت كلمات لكلٍّ من النائب ندى البستاني ونائب الرئيس غسان خوري ومنسّق هيئة القضاء روي الهوا بالإضافة إلى مسؤولة المرأة في هيئة القضاء ليليان ضرغام.