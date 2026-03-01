Tayyar Article
الصين تدين بشدة اغتيال المرشد الأعلى الإيراني: انتهاك خطير لسيادة إيران وأمنها، ودوس على أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية
01 March 2026
2 mins ago
source: tayyar.org
Just in
13 :45
هيئة البث الإسرائيلية: تقارير أولية عن سقوط شظايا صاروخية في عدة مناطق بإسرائيل
13 :44
البابا لاون الرابع عشر يدعو الى انهاء دوامة العنف في ايران
13 :43
سقوط صاروخ على مبنى في "تل أبيب" الكبرى
13 :42
اعتراض صواريخ إيرانية في أجواء تل أبيب وحيفا
13 :34
رويترز: ما لا يقل عن 100 ناقلة نفط متوقفة قرب سواحل الإمارات وعمان خارج هرمز
13 :33
المجلس الاعلى للدفاع:
- رئيس الحكومة شدّد على أهمية وضع مصلحة اللبنانيين فوق أي حساب وضبط الوضع الأمني والميداني جنوباً وشرقاً وعدم السماح بأي خلل.
- الرئيس جوزاف عون شدّد على أنّ قرار الحرب والسلم هو بعهدة الدولة وحدها وهو ما توافق عليه الجميع.
- يهيب المجلس باللبنانيين جميعا التشبث بحس المسؤولية والوطنية العليا حفاظا على الامن والاستقرار.
Other stories
بري نعى الخامنئي: كان إماماً ومرجعا ومرشداً وقائداً
قاسم نعى خامنئي: سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان
باسيل في عشاء هيئة قضاء عاليه في "التيار" مشدداً على تحييد لبنان: ما يحصل ينقض الشرعية الدولية ونرفض المس بسيادة الدول العربية وأمنها
اتصالات لرئيس الحكومة لمتابعة أوضاع اللبنانيين في دول الخليج
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان ينعي الخامنئي
عناوين الصحف ليوم الأحد 1 آذار 2026
الشرق الأوسط السعودية: واشنطن: إسرائيل ليست في وارد التصعيد ما دامت لا توجد أعمال عدائية من الجهة اللبنانية
الأنباء الكويتية: اللبنانيون سارعوا إلى ملء خزانات سياراتهم بالوقود
طيران الشرق الأوسط: تعديلات على بعض رحلات 1 آذار
الرئيس عون اجرى اتصالات مع عدد من قادة الدول العربية التي استهدفها القصف
EXCLUSIVE
خاص - نائب يتوقّع انقسام المجلس: عندما يُطرح التمديد أُقرّر
وزير الداخلية يعطي توجيهاته لتيسير حركة الشاحنات ليل السبت وطيلة يوم الأحد
جريصاتي: على لبنان الرسمي والشعبي التمسك بثوابته الدستورية الميثاقية لاسيما أنه عربي الهوية والانتماء وملتزم ميثاق الامم المتحدة
هكتور حجار: الحروب لا تُخلّف إلّا الخراب وتفتيت الأوطان
هذا ما أبلغه السفير الأميركي للرئيس جوزاف عون
نقابة مصانع الأدوية: المخزون يكفي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
بالفيديو - حادث سير مروع في برج حمود
كيف علّق حزب الله على العدوان الأميركي - الإسرائيلي على إيران؟
وزير الاقتصاد يطمئن إلى توافر السلع الأساسية والمحروقات ويُحذّر من أي تلاعب أو استغلال للظروف الراهنة
حسن مراد: نرفض استهداف الدول العربية وكذلك العدوان على إيران
كوريا الشمالية: هجمات إسرائيل وأميركا على إيران "عدوان غير قانوني"
01 March 2026
بري نعى الخامنئي: كان إماماً ومرجعا ومرشداً وقائداً
01 March 2026
قاسم نعى خامنئي: سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان
01 March 2026
شاهد لحظة استهداف مقر القيادة الايرانية
01 March 2026
استهداف ناقلة نفط بالقرب من ساحل سلطنة عمان وإصابة ٤ من طاقمها
01 March 2026
تايلاند تعلن الاستعداد لإجلاء مواطنيها من الشرق الأوسط
01 March 2026
باسيل في عشاء هيئة قضاء عاليه في "التيار" مشدداً على تحييد لبنان: ما يحصل ينقض الشرعية الدولية ونرفض المس بسيادة الدول العربية وأمنها
01 March 2026
اتصالات لرئيس الحكومة لمتابعة أوضاع اللبنانيين في دول الخليج
01 March 2026
وزير الدفاع الإسرائيلي: العدالة تحقّقت
01 March 2026
العراق يعلن الحداد ثلاثة أيام على خامنئي
01 March 2026