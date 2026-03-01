المجلس الاعلى للدفاع:

- رئيس الحكومة شدّد على أهمية وضع مصلحة اللبنانيين فوق أي حساب وضبط الوضع الأمني والميداني جنوباً وشرقاً وعدم السماح بأي خلل.

- الرئيس جوزاف عون شدّد على أنّ قرار الحرب والسلم هو بعهدة الدولة وحدها وهو ما توافق عليه الجميع.

- يهيب المجلس باللبنانيين جميعا التشبث بحس المسؤولية والوطنية العليا حفاظا على الامن والاستقرار.