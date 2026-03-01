weather logo
Tayyar Article

الراعي: لنصلّي الى الله لكي يوقف كل نزيف في حياتنا نزيف اليأس والخوف والانقسام ولنصلّي لوطننا كي يلمسه ربنا بيده الشافية ويزرع في قلوب ابنائه ايمانا حيّاً يقود الى شفاء حقيقي

  • 01 March 2026
  • 54 secs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

