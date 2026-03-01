الشرق الأوسط السعودية: واشنطن: إسرائيل ليست في وارد التصعيد ما دامت لا توجد أعمال عدائية من الجهة اللبنانية
الشرق الأوسط السعودية: بيروت:
كثّف لبنان اتصالاته الدبلوماسية والداخلية، في مساعٍ لتحييد لبنان عن تداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران، وسط مخاوف مرتفعة، برز أحد معالمها من إجراء اتخذته الولايات المتحدة، وحثت فيه مواطنيها على مغادرة لبنان وعدم السفر إليه، بينما أعلن الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، أنه تلقى عبر السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى، رسالة من إدارته تؤكد أن الجانب الإسرائيلي ليس في وارد القيام بأي تصعيد ضد لبنان، ما دامت لا توجد أعمال عدائية من الجهة اللبنانية.
07 :38
تصاعد اعمدة من الدخان من القاعدة العسكرية الأمريكية المحترقة في أربيل عقب إستهدافها بالصواريخ الإيرانية
07 :36
لاريجاني: العدو واهم باعتقاده أن اغتيال القادة سيزعزع إيران وسنحرق قلب أميركا وإسرائيل كما احترقت قلوبنا على المرشد
07 :32
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: العدو واهم بأن اغتيال القادة سيزعزع إيران (الميادين)
07 :31
ترامب: إيران قالت للتو إنها ستوجّه ضربة قوية للغاية اليوم ومن الأفضل ألا تفعل
07 :30
إيران: لاريجاني: الشعب الإيراني أثبت أنه متمسك بقيادته (الميادين)
07 :27
رئيس البرلمان الإيراني: ترمب ونتنياهو تجاوزا الخطوط الحمراء وسيدفعان الثمن باهظا
EXCLUSIVE
