كتب الوزير السابق سليم جريصاتي عبر "اكس":



"على لبنان الرسمي والشعبي اليوم أكثر من أي وقت مضى، أن يتمسك بثوابته الدستورية الميثاقية، لاسيما أنه عربي الهوية والانتماء وملتزم ميثاق الامم المتحدة، اضافة الى التزامه تفاهمات وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل التي دخلت حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024" .