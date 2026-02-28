جريصاتي: على لبنان الرسمي والشعبي التمسك بثوابته الدستورية الميثاقية لاسيما أنه عربي الهوية والانتماء وملتزم ميثاق الامم المتحدة
28 February 2026
source: tayyar.org
كتب الوزير السابق سليم جريصاتي عبر "اكس":
"على لبنان الرسمي والشعبي اليوم أكثر من أي وقت مضى، أن يتمسك بثوابته الدستورية الميثاقية، لاسيما أنه عربي الهوية والانتماء وملتزم ميثاق الامم المتحدة، اضافة الى التزامه تفاهمات وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل التي دخلت حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024" .
20 :58
ترامب في رسالة إلى الشعب الإيراني: عندما ننتهي تولّوا زمام الحكم تتمة
20 :52
البنتاغون: الأضرار التي لحقت بالمواقع الأميركية محدودة
20 :47
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش ألقى 30 قنبلة على مقر إقامة خامنئي
20 :46
وزير الداخلية يعطي توجيهاته لتيسير حركة الشاحنات ليل السبت وطيلة يوم الأحد تتمة
20 :29
ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: لدي مخارج كثيرة من هذه الحرب وبوسعي جعلها طويلة أو تقصير مدتها
20 :27
الخارجية العراقية: ندين الحملات العسكرية على إيران وتوسيع رقعة الحرب
