الحرس الثوري الإيراني: إسقاط مسيرتين إسرائيليتين من طراز هرمس في أصفهان وسط البلاد
28 February 2026
1 min ago
19 :25
الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز "خطر" و"مغلق بحكم الواقع"
19 :18
ماكرون: لم يتم إبلاغ فرنسا ولم تشارك في قصف إيران
19 :15
وزارة الدفاع الايرانية: القوات المسلحة الإيرانية ستواصل وبدعم من الشعب الإيراني الشجاع الرد الحاسم والقوي على هذه الجريمة والعدوان
18 :56
هذا ما أبلغه السفير الأميركي للرئيس جوزاف عون تتمة
18 :49
القناة 13 الإسرائيلية: 220 صاروخا أطلقت من إيران على إسرائيل منذ ساعات الصباح
18 :40
نقابة مصانع الأدوية: المخزون يكفي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر تتمة
