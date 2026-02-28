كيف علّق حزب الله على العدوان الأميركي - الإسرائيلي على إيران؟
28 February 2026
source: tayyar.org
بيان صادر عن حزب الله:
يدين حزب الله العدوان الأميركي - الإسرائيلي الغادر الذي استهدف الجمهورية الإسلامية في إيران بعد أشهر من التهديدات الصهيونية والأميركية التي هدفت إلى إخضاع الجمهورية الإسلامية ودفعها للاستسلام وسلبها حقها الطبيعي والمشروع في امتلاك القدرة النووية السلمية وتطوير قدراتها الصاروخية الدفاعية أسوةً بسائر دول العالم.
إن هذا العدوان الجديد والذي يشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، هو استمرار لنهج الغطرسة والاستكبار الذي تمارسه الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني المجرم في منطقتنا، في محاولة يائسة لزعزعة استقرارها وإخضاع شعوبها وإرغامها على القبول بمشاريع الهيمنة والاحتلال.
إن ما يجري اليوم وبعد فشل حرب الاثني عشر يومًا الذي شنها العدو الإسرائيلي بمشاركة أميركية مباشرة، هو تأكيد أن المشكلة لم تكن يومًا في البرنامج النووي، بل هو في رفض وجود دولة قوية في المنطقة تعتمد على نفسها، وتتمسك بسيادتها وقرارها الوطني المستقل، دولة مقتدرة تصون ثرواتها وتطور قدراتها، وترفض الانخراط في منظومة التبعية الأميركية، وتشكل سندًا للشعوب الحرة والمظلومة في العالم، وتقف سدًا منيعًا في وجه المخططات الصهيو-أميركية في المنطقة. بل إنهم يريدون كيانات ضعيفة مستنزفة يسهل التحكم والتفرد بها، تمهيدًا لتنفيذ مخططاتهم الاحتلالية والاستعمارية.
إن هذا العدوان لن يزيد الجمهورية الإسلامية في إيران وشعبها إلا قوةً وصلابةً وثباتًا وتمسكًا بحقوقه المشروعة، وهي أثبتت على مدى عقود من الحصار والتهديدات والاعتداءات أنها دولة قوية راسخة عصية على الاستسلام، وأن خلفها شعب أبي يقف صفًا واحدًا دفاعًا عن كرامته وسيادته.
إن حزب الله إذ يعلن تضامنه الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، قيادةً وشعبًا، يدعو دول وشعوب المنطقة إلى الوقوف في وجه هذا المخطط العدواني وإدراك خطورته، وأن عواقبه الوخيمة ستطال الجميع دون استثناء في حال تُرك دون مواجهة حازمة. إننا واثقون بأن العدو الأميركي والإسرائيلي سيتلقى صفعة كبيرة ولن يحصد سوى الفشل من عدوانه الطاغوتي المجرم.
17 :55
مكتب دبي الإعلامي: فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق في أحد أبنية منطقة "نخلة جميرا" ووقعت 4 إصابات هناك
17 :53
الحرس الثوري يبلغ سفنًا في مضيق هرمز بعدم العبور
17 :51
بالفيديو - مقتل 51 طالبة في استهداف أميركي اسرائيلي لمدرسة ابتدائية في إيران (الأناضول) تتمة
17 :44
الحرس الثوري الإيراني: سنشن هجمات أكثر شدة على أهداف عسكرية خلال الساعات المقبلة
17 :31
وزير الاقتصاد يطمئن إلى توافر السلع الأساسية والمحروقات ويُحذّر من أي تلاعب أو استغلال للظروف الراهنة تتمة
17 :19
وزير الخارجية الإيراني لإن بي سي: لا اتصال حاليا لكن الأميركيين يعرفون كيفية التواصل معي إذا أرادوا التحدث
