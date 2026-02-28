حسن مراد: نرفض استهداف الدول العربية وكذلك العدوان على إيران
-
28 February 2026
-
9 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
كتب النائب حسن مراد على "إكس":
بكل وضوح، إن احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ القانون الدولي يشكّلان الأساس لأي استقرار مستدام في منطقتنا.
وانطلاقًا من ذلك، نؤكد أن سيادة الدول العربية وأمنها القومي خط أحمر وغير قابلين للمساومة، لذلك وأياً كانت الذرائع نرفض رفضاً قاطعاً أي استهداف للأراضي العربية في الخليج او اي مساس بسيادتها، ونعتبر ذلك اعتداءً مباشراً على الأمن القومي العربي برمّته، خصوصاً بعد الموقف العربي الموحّد والمعلن الرافض للحرب ولتحويل أراضيه إلى منصات للصراع.
وفي السياق نفسه، نؤكد رفضنا وإدانتنا الصريحة والحازمة لاي عدوان عسكري يشن على إيران أو يمس بحقوق شعبها المشروعة في التنمية والاستقرار، رافضين منطق القوة وفرض الإرادات بالقوة لما يشكله ذلك من تهديد خطير لاستقرار المنطقة بأسرها ولحق الشعوب في الامن والتنمية والسيادة.
ان إشعال الحروب لن يجلب إلا المزيد من الفوضى ولا حل إلا بوقف فوري للاعتداءات والعودة إلى المسار السياسي والحوار المسؤول
-
Just in
-
17 :55
مكتب دبي الإعلامي: فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق في أحد أبنية منطقة "نخلة جميرا" ووقعت 4 إصابات هناك
-
17 :53
الحرس الثوري يبلغ سفنًا في مضيق هرمز بعدم العبور
-
17 :51
بالفيديو - مقتل 51 طالبة في استهداف أميركي اسرائيلي لمدرسة ابتدائية في إيران (الأناضول) تتمة
-
17 :44
الحرس الثوري الإيراني: سنشن هجمات أكثر شدة على أهداف عسكرية خلال الساعات المقبلة
-
17 :36
كيف علّق حزب الله على العدوان الأميركي - الإسرائيلي على إيران؟ تتمة
-
17 :31
وزير الاقتصاد يطمئن إلى توافر السلع الأساسية والمحروقات ويُحذّر من أي تلاعب أو استغلال للظروف الراهنة تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
هل من أزمة خبز في لبنان؟
-
أدرعي يحذّر من احتمال انخراط "الحزب" في القتال: "خطأ فادح"!
-
مرفأ بيروت يرفع مستوى الجهوزية...
-
ماذا يحصل في النبطيّة؟... إليكم التفاصيل
-
شركة طيران الشرق الأوسط MEA تلغي رحلاتها الى هذه الدول
-
سلام يطمئن اللبنانيين: لا داعي للهلع
-
قاسم يلغي كلمته التي كانت مقررة اليوم!
-
هل من أزمة محروقات؟
-
في ضوء التطورات الإقليمية.. اجتماع موسع في السراي!
-
إعلامي لبنانيّ يكشف: "الحزب مضطر للانخراط بالحرب..."
-
بعد التهافت على محطات المحروقات... البراكس يوضّح!
-
إلغاء رحلات إلى بيروت.... ماذا في التفاصيل؟
-
التيار الوطني الحر: المطلوب وعي لبناني شامل ونجدد الدعوة لتحييد لبنان
-
ماذا يحصل على الحدود الشمالية؟
-
سلسلة اتصالات للرئيس عون... عقب الهجوم على إيران!
-
أوّل تعليق لنتنياهو بعد الضربات على إيران!
-
سماع أصوات انفجارات في الجنوب!
-
بعد الضربات على إيران.. سلام: لن نقبل بمغامرات جديدة!
-
اخترق الأجواء اللبنانية... إطلاق صاروخ اعتراضي من كريات شمونة!
-
هل يُغلق المجال الجوي اللبناني؟
-
-
Just in
-
17 :55
مكتب دبي الإعلامي: فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق في أحد أبنية منطقة "نخلة جميرا" ووقعت 4 إصابات هناك
-
17 :53
الحرس الثوري يبلغ سفنًا في مضيق هرمز بعدم العبور
-
17 :51
بالفيديو - مقتل 51 طالبة في استهداف أميركي اسرائيلي لمدرسة ابتدائية في إيران (الأناضول) تتمة
-
17 :44
الحرس الثوري الإيراني: سنشن هجمات أكثر شدة على أهداف عسكرية خلال الساعات المقبلة
-
17 :36
كيف علّق حزب الله على العدوان الأميركي - الإسرائيلي على إيران؟ تتمة
-
17 :31
وزير الاقتصاد يطمئن إلى توافر السلع الأساسية والمحروقات ويُحذّر من أي تلاعب أو استغلال للظروف الراهنة تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
بالفيديو - مقتل 51 طالبة في استهداف أميركي اسرائيلي لمدرسة ابتدائية في إيران
-
-
-
28 February 2026
-
كيف علّق حزب الله على العدوان الأميركي - الإسرائيلي على إيران؟
-
-
-
28 February 2026
-
وزير الاقتصاد يطمئن إلى توافر السلع الأساسية والمحروقات ويُحذّر من أي تلاعب أو استغلال للظروف الراهنة
-
-
-
28 February 2026
-
عراقجي يكشف عن مصير المرشد الأعلى والرئيس بزشكيان
-
-
-
28 February 2026
-
الحرس الثوري الإيراني: دمرنا الرادار الأميركي "FP-132" المتمركز في قطر بالكامل
-
-
-
28 February 2026
-
مسؤول إيراني: استهدفنا 7 قواعد أميركية في 7 دول.. وردّنا الحاسم لم يأت بعد
-
-
-
28 February 2026
-
هل من أزمة خبز في لبنان؟
-
-
-
28 February 2026
-
أدرعي يحذّر من احتمال انخراط "الحزب" في القتال: "خطأ فادح"!
-
-
-
28 February 2026
-
مرفأ بيروت يرفع مستوى الجهوزية...
-
-
-
28 February 2026
-
ماذا يحصل في النبطيّة؟... إليكم التفاصيل
-
-
-
28 February 2026