‏بكل وضوح، إن احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ القانون الدولي يشكّلان الأساس لأي استقرار مستدام في منطقتنا.

وانطلاقًا من ذلك، نؤكد أن سيادة الدول العربية وأمنها القومي خط أحمر وغير قابلين للمساومة، لذلك وأياً كانت الذرائع نرفض رفضاً قاطعاً أي استهداف للأراضي العربية في الخليج او اي مساس بسيادتها، ونعتبر ذلك اعتداءً مباشراً على الأمن القومي العربي برمّته، خصوصاً بعد الموقف العربي الموحّد والمعلن الرافض للحرب ولتحويل أراضيه إلى منصات للصراع.

وفي السياق نفسه، نؤكد رفضنا وإدانتنا الصريحة والحازمة لاي عدوان عسكري يشن على إيران أو يمس بحقوق شعبها المشروعة في التنمية والاستقرار، رافضين منطق القوة وفرض الإرادات بالقوة لما يشكله ذلك من تهديد خطير لاستقرار المنطقة بأسرها ولحق الشعوب في الامن والتنمية والسيادة.

ان إشعال الحروب لن يجلب إلا المزيد من الفوضى ولا حل إلا بوقف فوري للاعتداءات والعودة إلى المسار السياسي والحوار المسؤول