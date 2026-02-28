ألغت شركة طيران الشرق الأوسط MEA رحلاتها إلى كل من إربيل في كردستان العراق، بغداد في العراق دبي في الإمارات الدوحة في قطر، أبو ظبي في الإمارات، والكويت، بسبب الأوضاعالأمنية.