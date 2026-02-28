Tayyar Article
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ من إيران اتجاه حيفا، على المستوطنين الدخول فورًا إلى الملاجئ
28 February 2026
26 secs ago
source: tayyar.org
14 :51
الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار عقب رصد صواريخ أطلقت من إيران ونعمل على اعتراضها
14 :51
عراقجي: كل موقع انطلق منه الهجوم الإسرائيلي الأميركي "هدف مشروع"
14 :45
شهود من رويترز: سماع دوي 3 انفجارات كبيرة على الأقل فوق منطقة دبي
14 :37
وكالة "تسنيم": موجة صاروخية إيرانية جديدة باتجاه إسرائيل
14 :32
الجيش الإسرائيلي: موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل
14 :29
شركة طيران الشرق الأوسط MEA تلغي رحلاتها الى هذه الدول تتمة
