عقب الاجتماع الطارئ الذي عُقد في السراي الكبير، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة تقوم بكل الاتصالات الدبلوماسية المطلوبة لتجنيب لبنان تداعيات الحرب الدائرة في المنطقة.
وأشار إلى أن أجواء التوتر في المنطقة ليست جديدة، موضحًا أن الحكومة اتخذت منذ أشهر الإجراءات الاستباقية اللازمة، ومشدّدًا على أنه لا داعي للهلع، إذ إن واجبات الدولة تفرض الجهوزية الدائمة لكل طارئ.
وناشد سلام جميع اللبنانيين التحلي بالحكمة والوطنية في هذه الظروف الصعبة، داعيًا إلى وضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبار آخر، وتغليب العقل لتفادي أي مضاعفات لما يجري حولنا.
وحذّر من أن أي انجرار إلى الحرب سيؤدي إلى الويلات، مؤكدًا ضرورة تغليب الحكمة في هذه المرحلة الدقيقة.
وفي ما يتعلق بالملاحة الجوية، طمأن إلى أن رحلات شركة طيران الشرق الأوسط مستمرة كالمعتاد.
وكان سلام قد ترأس في وقت سابق من اليوم اجتماعًا موسّعًا في السراي الكبير، خُصص لمتابعة جهوزية المؤسسات الرسمية وضمان انتظام الخدمات والمرافق العامة، إلى جانب التشدد في منع أي استغلال أو احتكار، في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة.
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، إلى جانب قيادات أمنية وإدارية، في إطار تنسيق رسمي شامل لمواكبة المرحلة الدقيقة.
سلام يطمئن اللبنانيين: لا داعي للهلع
28 February 2026
source: tayyar.org
14 :51
الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار عقب رصد صواريخ أطلقت من إيران ونعمل على اعتراضها
14 :51
عراقجي: كل موقع انطلق منه الهجوم الإسرائيلي الأميركي "هدف مشروع"
14 :45
شهود من رويترز: سماع دوي 3 انفجارات كبيرة على الأقل فوق منطقة دبي
14 :37
وكالة "تسنيم": موجة صاروخية إيرانية جديدة باتجاه إسرائيل
14 :32
الجيش الإسرائيلي: موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل
14 :29
شركة طيران الشرق الأوسط MEA تلغي رحلاتها الى هذه الدول تتمة
