كتب الإعلامي سامي كليب عبر منصة إكس وقال:

"مهما كانت نوايا الدولة اللبنانية واضحة بالنسبة لتحييد لبنان عن الحرب، فهو لن يُحيَّد، ومن يعتقد غير ذلك يغرّر بالناس أيضًا هذه حرب ضد إيران تختلف عن كل ما سبقها منذ الثورة الإيرانية. والحزب مضطر للانخراط بها وهو أشار الى أسباب كثيرة سابقا وبينها الدينية، وهذا حال بعض الفصائل العراقية والحوثيين."