إعلامي لبنانيّ يكشف: "الحزب مضطر للانخراط بالحرب..."
28 February 2026
11 secs ago
source: tayyar.org
كتب الإعلامي سامي كليب عبر منصة إكس وقال:
"مهما كانت نوايا الدولة اللبنانية واضحة بالنسبة لتحييد لبنان عن الحرب، فهو لن يُحيَّد، ومن يعتقد غير ذلك يغرّر بالناس أيضًا هذه حرب ضد إيران تختلف عن كل ما سبقها منذ الثورة الإيرانية. والحزب مضطر للانخراط بها وهو أشار الى أسباب كثيرة سابقا وبينها الدينية، وهذا حال بعض الفصائل العراقية والحوثيين."
Just in
13 :15
الجيش الإسرائيلي: نستعد لاحتمال انضمام حزب الله إلى القتال إلى جانب إيران
13 :11
نتنياهو: عملية "إزالة التهديد الإيراني" بدأت (Skynews) تتمة
13 :09
صافرات الإنذار تدوي في منطقة تل أبيب الكبرى
13 :07
إسرائيل وضعت لائحة اغتيالات في طهران.. بينها خامنئي (العربية) تتمة
13 :03
"فوكس نيوز" عن مسؤول أميركي: الغارات الجوية ستستمر لأيام وليس ساعات
13 :00
السفارة الروسية في تل أبيب: نوصي رعايانا بمغادرة الأراضي الإسرائيلية حتى عودة الأوضاع إلى طبيعتها
بعد التهافت على محطات المحروقات... البراكس يوضّح!
إلغاء رحلات إلى بيروت.... ماذا في التفاصيل؟
التيار الوطني الحر: المطلوب وعي لبناني شامل ونجدد الدعوة لتحييد لبنان
ماذا يحصل على الحدود الشمالية؟
سلسلة اتصالات للرئيس عون... عقب الهجوم على إيران!
أوّل تعليق لنتنياهو بعد الضربات على إيران!
سماع أصوات انفجارات في الجنوب!
بعد الضربات على إيران.. سلام: لن نقبل بمغامرات جديدة!
اخترق الأجواء اللبنانية... إطلاق صاروخ اعتراضي من كريات شمونة!
هل يُغلق المجال الجوي اللبناني؟
إليكم الحصيلة النهائية للغارات التي شنها الطيران الحربي المعادي صباح اليوم السبت
"الجمهورية": لبنان يدخل النظام الإقليمي الجديد
أسرار الصحف ليوم السبت 26 شباط 2026
قاسم يتحدّث عصر اليوم... وهذا ما سيتطرّق إليه
المنظّمات الأممية تستعدّ لـ «حرب غير مضبوطة» في لبنان
EXCLUSIVE
خاص - ارتياح أميركي لهذا الوزير!
توقيف سوري أطلق النار على خلفية أفضلية مرور في بئر حسن
لجنة الشباب والرياضة بحثت في آليات تنظيم قطاع الطيران الشراعي
السيد: " فماذا بعد؟ .."
ضربة على إيران وأخرى موازية على " الحزب "؟!
نتنياهو: عملية "إزالة التهديد الإيراني" بدأت
28 February 2026
إسرائيل وضعت لائحة اغتيالات في طهران.. بينها خامنئي
28 February 2026
هل من أزمة محروقات؟
28 February 2026
في ضوء التطورات الإقليمية.. اجتماع موسع في السراي!
28 February 2026
محاولة اغتيال خامنئي والرئيس الإيراني!
28 February 2026
بعد التهافت على محطات المحروقات... البراكس يوضّح!
28 February 2026
إنذار إسرائيلي للإيرانيين: أخلوا هذه المناطق!
28 February 2026
إلغاء رحلات إلى بيروت.... ماذا في التفاصيل؟
28 February 2026
التيار الوطني الحر: المطلوب وعي لبناني شامل ونجدد الدعوة لتحييد لبنان
28 February 2026
بالصور والفيديو- استهداف القاعدة الأميركية في البحرين!
28 February 2026