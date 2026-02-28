طمأن رئيس نقابة اصحاب المحطات في لبنان الدكتور جورج البراكس الجميع بأن المحروقات متوافرة بشكل جيد جدا في لبنان، ولا داعي للخوف والتهافت على المحطات.

وقال في بيان: "الوضع طبيعي ولا تأثير للأحداث الحالية في الخليج العربي على وضع البنزين لدينا".