صدر عن التيار الوطني الحر البيان الآتي:



إن الحرب الدائرة في المنطقة تتطلب وعياً لبنانياً شاملاً للمخاطر الكبرى المحيطة، وأن يبقى استقرار الوطن وأمنه وسلامته مصلحة وطنية عليا تسمو على أي اعتبار آخر.

ويجدد التيار دعوته إلى تحييد لبنان عن الأخطار المحدقة، ويدعو الحكومة والسلطات المعنية إلى بذل كل الجهود الممكنة لتأمين شبكة الأمان المطلوبة.

حمى الله لبنان.