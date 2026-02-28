أفادت صحيفة هآرتس، أن "الجيش الإسرائيلي يقوم بتجنيد جنود احتياط في جميع التشكيلات، بما في ذلك قوات المشاة التي ستتمركز على حدود لبنان وسوريا، وذلك لمنع حزب الله من محاولة الانضمام إلى الحملة".

وأضافت الصحيفة: "يقوم الجيش بتجنيد جنود احتياط لتعزيز القوات في الضفة الغربية، وقد خضعت القوات المجندة لتدريبات مكثفة خلال الأسابيع الماضية استعدادًا لاحتمال استدعائها للخدمة الاحتياطية عقب الهجوم على إيران".