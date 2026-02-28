weather logo
waether logo
xblack logo
Download the app
  • googleplay
  • appstore
© 2025. All Rights Reserved. By Koein

Tayyar Article

هيئة بحرية بريطانية: رصد نشاط عسكري كبير في الخليج وخليج عمان وبحر العرب ومضيق هرمز وننصح السفن العابرة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه

  • 28 February 2026
  • 1 min ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

Just in