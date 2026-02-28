سلسلة اتصالات للرئيس عون... عقب الهجوم على إيران!
-
28 February 2026
-
8 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، سلسلة اتصالات شملت رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وزير الأشغال فايز رسامني والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل. كما كان تشاور أمس مع رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري. وذلك في إطار متابعة التطورات المتسارعة في المنطقة وتداعياتها المحتملة.
وقد شدد رئيس الجمهورية على ضرورة التحلي بأعلى درجات الجهوزية والتنسيق بين مختلف السلطات الدستورية والأجهزة المعنية، لحماية لبنان، مؤكداً أن المرحلة الدقيقة الراهنة تقتضي من الجميع التزاماً كاملاً بالمسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العليا للبنان والشعب اللبناني دون سواهما، على أي اعتبار آخر.
كما أكد رئيس الجمهورية أن "تجنيب لبنان كوارث وأهوال الصراعات الخارجية، وصون سيادته وأمنه واستقراره، هما أولوية مطلقة"، داعياً إلى "توحيد الجهود وتعزيز التضامن الداخلي لمواجهة التحديات المحدقة، ومنع أي تداعيات تطاول أرض لبنان وشعبه"، مشدداً على أن "الدولة بمؤسساتها كافة ستبقى الضامن الأول للأمن والاستقرار وحماية المواطنين كافة والأرض كاملة".
-
Just in
-
11 :49
الخارجية العراقية: وزير الخارجية الإيراني يقول إن رد طهران سيكون استهداف كل القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة
-
11 :47
بعد التهافت على محطات الحروقات... البراكس يوضّح! تتمة
-
11 :46
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى الإيرانيين: يرجى السفر إلى مدن أخرى كلما أمكن ذلك حفاظا على سلامتكم مع الحفاظ على الهدوء
-
11 :43
دوي انفجارات في الرياض
-
11 :41
إنذار إسرائيلي للإيرانيين: أخلوا هذه المناطق! تتمة
-
11 :39
وكالة فارس: 4 قواعد أمريكية رئيسية في قطر والكويت والبحرين والإمارات تتعرض لهجوم صاروخي مكثف من الحرس الثوري
-
-
Other stories
-
-
-
أوّل تعليق لنتنياهو بعد الضربات على إيران!
-
سماع أصوات انفجارات في الجنوب!
-
بعد الضربات على إيران.. سلام: لن نقبل بمغامرات جديدة!
-
اخترق الأجواء اللبنانية... إطلاق صاروخ اعتراضي من كريات شمونة!
-
هل يُغلق المجال الجوي اللبناني؟
-
إليكم الحصيلة النهائية للغارات التي شنها الطيران الحربي المعادي صباح اليوم السبت
-
"الجمهورية": لبنان يدخل النظام الإقليمي الجديد
-
أسرار الصحف ليوم السبت 26 شباط 2026
-
قاسم يتحدّث عصر اليوم... وهذا ما سيتطرّق إليه
-
المنظّمات الأممية تستعدّ لـ «حرب غير مضبوطة» في لبنان
-
EXCLUSIVE
خاص - ارتياح أميركي لهذا الوزير!
-
توقيف سوري أطلق النار على خلفية أفضلية مرور في بئر حسن
-
لجنة الشباب والرياضة بحثت في آليات تنظيم قطاع الطيران الشراعي
-
السيد: " فماذا بعد؟ .."
-
ضربة على إيران وأخرى موازية على " الحزب "؟!
-
نائبة تتقدم بمراجعة طعن لإبطال مرسوم اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص
-
" مليار مشروط ".. وما علاقة " الحزب "؟
-
بالصورة: أميركا ترفع عقوبات عن مواطنٍ لبنانيّ.. من هو؟
-
لقاء جامع في طرابلس عن "لقاء الأخوة في زمن الصوم" وباسيل: الدولة القوية العادلة تقود إلى جماعات مطمئنة
-
في محلة بئر حسن وعلى خلفية أفضلية مرور أطلق النار وفرّ إلى جهة مجهولة
-
-
Just in
-
11 :49
الخارجية العراقية: وزير الخارجية الإيراني يقول إن رد طهران سيكون استهداف كل القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة
-
11 :47
بعد التهافت على محطات الحروقات... البراكس يوضّح! تتمة
-
11 :46
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى الإيرانيين: يرجى السفر إلى مدن أخرى كلما أمكن ذلك حفاظا على سلامتكم مع الحفاظ على الهدوء
-
11 :43
دوي انفجارات في الرياض
-
11 :41
إنذار إسرائيلي للإيرانيين: أخلوا هذه المناطق! تتمة
-
11 :39
وكالة فارس: 4 قواعد أمريكية رئيسية في قطر والكويت والبحرين والإمارات تتعرض لهجوم صاروخي مكثف من الحرس الثوري
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
بعد التهافت على محطات الحروقات... البراكس يوضّح!
-
-
-
28 February 2026
-
إنذار إسرائيلي للإيرانيين: أخلوا هذه المناطق!
-
-
28 February 2026
-
إلغاء رحلات إلى بيروت.... ماذا في التفاصيل؟
-
-
-
28 February 2026
-
التيار الوطني الحر: المطلوب وعي لبناني شامل ونجدد الدعوة لتحييد لبنان
-
-
-
28 February 2026
-
بالصور والفيديو- استهداف القاعدة الأميركية في البحرين!
-
-
28 February 2026
-
ماذا يحصل على الحدود الشمالية؟
-
-
-
28 February 2026
-
أوّل تعليق لنتنياهو بعد الضربات على إيران!
-
-
-
28 February 2026
-
سماع أصوات انفجارات في الجنوب!
-
-
-
28 February 2026
-
انطلاق صواريخ من إيران... إلى إسرائيل!
-
-
28 February 2026
-
ترامب يعلن: الجيش الأميركي ينفذ عملية ضخمة ومستمرة في إيران!
-
-
28 February 2026