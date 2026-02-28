أعلن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة نفذتا عملية مشتركة تستهدف "إزالة التهديد الوجودي الذي يشكله نظام الإرهاب في إيران"، مشددًا على أن "نظام آيات الله لا يجوز أن يمتلك سلاحًا نوويًا يهدد البشرية جمعاء".

وفي كلمة متلفزة، توجّه نتنياهو بالشكر إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مثنيًا على "قيادته التاريخية" في العملية ضد النظام الإيراني، ومعتبرًا أن التنسيق بين تل أبيب وواشنطن شكّل عنصرًا حاسمًا في تنفيذها.

وأطلق نتنياهو على العملية اسم "زئير الأسد"، داعيًا الإسرائيليين إلى الالتزام الصارم بتعليمات الجبهة الداخلية خلال الأيام المقبلة، في ظل توقعات بردود فعل محتملة.

كما وجّه رسالة إلى الشعب الإيراني، حاثًا إياه على "تولي مصيره بيده" والعمل على "إزاحة نير الاستبداد".