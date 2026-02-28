أشار وزير الأشغال والنقل فايز رسامني لـ"mtv" إلى أنّه لم يُتَّخَذ أي قرار بعد بشأن إغلاق المجال الجوي اللبناني، وأضاف: "نتابع المستجدّات ليبنى على الشيء مقتضاه".