اللواء



توارى رئيس لجنة نيابية فاعلة عن المشهد الإعلامي وسط كلام من غير جهة عن ضعف فرصته إذا جرت الانتخابات النيابية في موعدها.



أثارت تصريحات السفير الأميركي في إسرائيل بلبلة واسعة، واعتُبرت محاولة مقصودة للتشويش على التقدم الذي وصل في مفاوضات جنيف بين واشنطن وطهران.



ما يزال عدد من الوزراء الآتين من القطاع الخاص، على الرغم من الاهتمام بالعمل في وزاراتهم، إلا أنهم يولون أعمالهم السابقة وشركاءهم عناية خاصة.



الجمهورية



لا يزال وزير في حقيبة عادية يُصرّ، خلال مقابلاته ونقاشاته مع ضيوفه، على أنَّ عديد موظفي القطاع العام غير متضخّم، معتبراً أن القطاع يشهد شغوراً في العديد من مراكزه ما يستدعي التوظيف.



يُسجَّل استياء كبير في محافظة الشمال من إقصاء أبنائها، وخصوصاً من طائفة معيّنة، عن مراكز ومواقع طالما كانوا يشغلونها في السابق.



عقد مسؤولون في مؤسسات مالية تعاني من أزمة اجتماعات عدّة مع جهات رسمية من مدراء عامين ووزراء ونواب، وحاولوا تكرار اعتماد مصطلح "البقاء قدر الإمكان" في أحد القوانين المحورية والخلافية، بدلاً من وجود أي إطار "محاسبة وإثباتات الملاءة.



البناء



قال دبلوماسي غربي مخضرم رافق مفاوضات واشنطن وطهران إن انعقاد جلسة التفاوض التقني المقررة في فيينا هو الأهم في كل مسار التفاوض السابق واللاحق لأن الخبراء سوف يجيبون عن حدود الممكن رفعه من العقوبات وكيف، وحدود الممكن اتخاذه من إجراءات وتطمينات نووية وكيف، ويقع على عاتق الخبراء رسم جداول زمنية دقيقة لكيفية ربط خطوة هنا بخطوة هناك. ولهذا السبب إذا كان للإيحاء بأن الحرب قادمة من وظيفة تفاوضية فيجب أن يحدث ذلك من الآن وحتى الاثنين مساء وأن يتصاعد بصورة مقنعة بأن الأمر جدّي جداً وأن الحرب قيد أنملة، ولذلك كل التصعيد الراهن يحتمل أن يكون تمهيداً لبدء الحربـ لكن إذا كان من وظيفة للتصعيد في خدمة التفاوض فإن ما يجري هو ما يجب أن يجري.



يعتقد خبراء استراتيجيون وعسكريون أن التوصل إلى اتفاق بين إيران وأميركا بقدر ما هو خبر سيئ لـ"إسرائيل" هو أيضاً خبر سيئ بالنسبة للبنان وغزة، حيث يرجّح أن تنضبط "إسرائيل" من موقع الاعتراض والمراقبة بعدم تخريب الاتفاق الأميركي الإيراني مقابل دعم أميركي لجعل قضية نزع سلاح المقاومة شرطاً لأي تقدم في التهدئة والإعمار ومنح المعنيين مهلاً لتحقيق ذلك يكون لـ"إسرائيل" بعدها الحق في فعل ما تشاء. وهذا يعني أن التهدئة في المسار الأميركي الإيراني تعني تصعيداً في المسار الإسرائيلي اللبناني والإسرائيلي الفلسطيني، وربما الإسرائيلي السوري أيضاً، وربما تنال "إسرائيل" الموافقة الأميركية على تصعيد مسار إسرائيلي إيراني حول الصواريخ التي ليست من ضمن الاتفاق النووي إذا كانت "إسرائيل" قادرة على تحمل التبعات دون دخول أميركا الحرب، وإذا نظرنا في حسابات "إسرائيل" ولبنان وغزة ربما تكون القراءة واحدة أن الحرب أفضل من اتفاق أميركي إيراني طالما أن الاتفاق الشامل مستبعد.