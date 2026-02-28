قاسم يتحدّث عصر اليوم... وهذا ما سيتطرّق إليه
28 February 2026
22 secs ago
source: البناء
يتحدث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عصر اليوم في كلمة خلال إحياء ذكرى أسبوع على ارتقاء سادة معركة أولي البأس.
ومن المتوقع أن يتطرق الشيخ قاسم وفق معلومات «البناء» الى الوضع الإقليمي لا سيما مسار المفاوضات الأميركية – الإيرانية والاحتمالات المطروحة وموقف الحزب من أي حرب عسكرية أميركية على إيران لإسقاط النظام أو عمليات اغتيال لمرجعيات وقيادات روحية وثورية إيرانية، وتداعيات هذا على مستوى المنطقة برمّتها. كما يتناول الشيخ قاسم التطورات العسكرية والسياسية والإنسانية في فلسطين، لا سيما في قطاع غزة، إلى جانب تحديد موقف الحزب من مسألة سلاح المقاومة شمال الليطاني والتدخل الأميركي الفاضح في الداخل اللبناني واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والاعتداءات على المدنيين والقرى الحدودية والمزارعين وعلى الجيش اللبناني، إضافة إلى تأكيد قاسم موقف الحزب وحركة أمل المتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها، كما سيتحدث قاسم عن المناسبة وأهمية صمود المقاومة وبيئتها في حرب أولي البأس والتي أسست الأرضية لإحباط المشروع الإسرائيلي – الأميركي بفرض الشروط الأمنية والعسكرية والسياسية على لبنان.
Just in
08 :44
القناة 12 الإسرائيلية: الهجوم مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية
08 :38
وكالة مهر الإيرانية: انفجاران في منطقة سيد خندان شرقي طهران
08 :35
القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر: ضرب عشرات الأهداف التابعة للنظام في إيران
08 :34
وكالة أنباء فارس: عدة صواريخ أصابت شارع الجامعة ومنطقة الجمهورية في طهران
08 :29
بالصور: إسرائيل تستهدف طهران... وإعلان حالة طوارئ فورية! تتمة
08 :25
وزير الدفاع الإسرائيلي: تم شن هجوم ثان على إيران
