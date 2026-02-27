يسجل ارتياح أميركي واضح لأداء وزير المال ياسين جابر، إذ يُنظر إلى خطواته على أنها إنجاز لم يكن من الممكن تحقيقه في ظل وزراء آخرين، ما يعكس تقديرًا خاصًا لدور وزارة المال في المرحلة الراهنة.

وعلى المستوى السياسي، تشير الأوساط الدبلوماسية الغربية إلى عدم وجود انتقادات تُذكر لدور رئيس مجلس النواب نبيه بري، في ظل علاقته الجيدة مع الأميركيين، ما يساهم في الحفاظ على حدّ أدنى من الاستقرار السياسي في هذه المرحلة الحساسة.