خاص - ارتياح أميركي لهذا الوزير!
27 February 2026
source: tayyar.org
يسجل ارتياح أميركي واضح لأداء وزير المال ياسين جابر، إذ يُنظر إلى خطواته على أنها إنجاز لم يكن من الممكن تحقيقه في ظل وزراء آخرين، ما يعكس تقديرًا خاصًا لدور وزارة المال في المرحلة الراهنة.
وعلى المستوى السياسي، تشير الأوساط الدبلوماسية الغربية إلى عدم وجود انتقادات تُذكر لدور رئيس مجلس النواب نبيه بري، في ظل علاقته الجيدة مع الأميركيين، ما يساهم في الحفاظ على حدّ أدنى من الاستقرار السياسي في هذه المرحلة الحساسة.
23 :34
وزير الخارجية العماني لقناة CBSالأمريكية: نصيحتي للرئيس ترامب أن يعطي المفاوضين المساحة الكافية ولا أعتقد أن أي أعمال أخرى ستزيد الأمر تعقيدا وتؤخر الحل
23 :19
الخارجية الأميركية: نكرر دعوة الأميركيين الموجودين في إيران المغادرة فورا ولا ينبغي لأي أمريكي السفر إلى إيران لأي سبب
22 :57
كيف يؤثر الحرمان من النوم على الجسم والعقل؟ تتمة
22 :55
أعطال فنية تضرب واتساب وتؤثر على خدمة الويب حول العالم تتمة
22 :48
لبنان يُحقّق فوزه الثاني في تصفيات كرة السلة الآسيويّة بعد فوزه على المنتخب السعودي بنتيجة نهائية 94-64
22 :42
انتهاء الربع الثالث بتقدّم كبير للبنان على المنتخب السعودي بنتيجة 79-46
توقيف سوري أطلق النار على خلفية أفضلية مرور في بئر حسن
لجنة الشباب والرياضة بحثت في آليات تنظيم قطاع الطيران الشراعي
السيد: " فماذا بعد؟ .."
ضربة على إيران وأخرى موازية على " الحزب "؟!
نائبة تتقدم بمراجعة طعن لإبطال مرسوم اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص
" مليار مشروط ".. وما علاقة " الحزب "؟
بالصورة: أميركا ترفع عقوبات عن مواطنٍ لبنانيّ.. من هو؟
لقاء جامع في طرابلس عن "لقاء الأخوة في زمن الصوم" وباسيل: الدولة القوية العادلة تقود إلى جماعات مطمئنة
في محلة بئر حسن وعلى خلفية أفضلية مرور أطلق النار وفرّ إلى جهة مجهولة
الحجار تلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش: نعوّل على نجاحه لتعزيز قدرات الدولة وبسط سلطتها وحفظ الاستقرار
شو الوضع؟ حبس أنفاس وبث أجواء سلبية عن مفاوضات جنيف... ولبنان يتابع التحضيرات لمؤتمر باريس
بالفيديو: "داهية" من لبنان.. ما قصته؟!
EXCLUSIVE
خاص - جلسة نيابية في آذار.. الانتخابات بين تسوية التأجيل والتعديل
العماد هيكل استقبل السفير الفرنسي...وهذا ما تسلمه قائد الجيش!
بالفيديو: العميل " الرخيص "!
نقابة الفنادق بحثت مع وزيرة السياحة في حماية القطاع من المنافسة غير المشروعة للـ”Airbnb”
"سنواجه".. إعلامي لبناني شهير يلجئ إلى القضاء!
EXCLUSIVE
خاص - تنظيم سياسي حسم خياره: القديم على قدمه!
السيّد: الحدّ الأدنى مات...
الرئيس سلام التقى وزير الاقتصاد: لتكثيف جولات المراقبة
كيف يؤثر الحرمان من النوم على الجسم والعقل؟
27 February 2026
أعطال فنية تضرب واتساب وتؤثر على خدمة الويب حول العالم
27 February 2026
الفائدة.. المحرك الخفي للاقتصاد وكيف يتحكم في "جيوب" الأفراد والدول؟
27 February 2026
سلوت يخرج عن صمته: محمد صلاح "استثنائي" والانتقادات لا تعكس الواقع
27 February 2026
توقيف سوري أطلق النار على خلفية أفضلية مرور في بئر حسن
27 February 2026
لجنة الشباب والرياضة بحثت في آليات تنظيم قطاع الطيران الشراعي
27 February 2026
السيد: " فماذا بعد؟ .."
27 February 2026
إيران تحضّ أفغانستان وباكستان على الامتناع عن خطوات تصعيدية
27 February 2026
ضربة على إيران وأخرى موازية على " الحزب "؟!
27 February 2026
نائبة تتقدم بمراجعة طعن لإبطال مرسوم اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص
27 February 2026