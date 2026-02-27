كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي :

" بعد إجتماع الأمس في سويسرا،

الوفد الإيراني أعرب عن تفاؤله،

والرئيس الأميركي إستمرّ بين التهويل بالقوة وبين تمديد مهلة التفاوض،

وإسرائيل تستسرع الحرب ضد إيران بأي ثمن،

والمنطقة كلّها بين التشاؤم والتفاؤل،

فماذا بعد؟

الحرب مفاجآت،

وقد يبدو سهلاً الدخول فيها، لكن الخروج منها أصعب …"