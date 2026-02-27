" مليار مشروط ".. وما علاقة " الحزب "؟
27 February 2026
source: Al-Jadeed
يستمر الترقب المحلي والإقليمي لملف التفاوض الإيراني - الأميركي الذي يتصدر كل المعطيات، وعليه ستبنى سيناريوهات المراحل القادمة.
في الأثناء يستكمل الجيش اللبناني إنتشاره في جنوب لبنان، مستحدثا سبع نقاط جديدة توزعت على بلدات يارون، ومارون الراس، وعيترون، وميس الجبل، على أن تصبح خلال اليومين المقبلين اثنتي عشرة نقطة في البلدات الحدودية.
ومع تسلم قائد الجيش دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم الجيش والقوى المسلحة، قالت مصادر سياسية معنية بالتحضير للمؤتمر إن الرقم النهائي للمساعدات لن يتخطى المليار دولار، وهو ما يساعد الجيش لمواصلة مهامه في مدة لا تتجاوز العام الواحد، فالمجتمع الدولي الحاضن للمؤسسة العسكرية، يركز على ضرورة استثمار اي مساهمة أو مساعدة في فرض السيادة وحصر السلاح والتعامل مع حزب الله، وهو ما سئل عنه قائد الجيش مرات عدة في اجتماع القاهرة وإن بصيغ مختلفة، فالمجتمع الدولي بدا في القاهرة مدركا احتياجات الجيش لكنه يصر على خطة واضحة وسريعة التطبيق من دون مراوغة وبنتائج مضمونة.
من جهة ثانية قالت مصادر عسكرية للجديد إن الجيش اللبناني والى حين وصول المساعدات سيكون قد أنجز جزءا كبيرا من المرحلة الثانية وبالامكانات المتاحة، فالمساعدات وإن أقرت تحتاج الى أشهر عدة لتسلمها، مشيرة الى أن رزمة مساعدات أقرت قبل عام ولم تصل الى لبنان حتى الساعة، فيما المطلوب من الجيش: إنتشار كامل، التعامل مع سلاح حزب الله، تطبيق القرار 1701، ضبط الحدود بحرا وبرا من الشمال، وعلى الحدود الشرقية.
وفي الداخل إذ تفيد المعلومات بان الجيش طلب قبل مدة نقل بعض الألوية من بيروت الى الجنوب الأمر الذي رفضته المراجع السياسية.
كل هذه الاستحقاقات دفعت بالقائد هيكل الى تقديم خطة خماسية متكاملة لا يحتاج فيها الجيش اللبناني الى حصص غذائية، وإنما يتوجب تحسين الرواتب كي يتمكن الجنود من التنقل والتمركز في مواقعهم، وكي يتمكنوا من دخول المنشآت والمخازن في القرى بتجهيزات وآليات وتدريبات تمنع تكرار حادثة منشأة زبقين وغيرها، ويختم المصدر بالقول إن الجيش ماض في انتشاره من دون أي رادع باستثناء السلم الأهلي.
Just in
20 :25
الخارجية الإيطالية: نؤكد لمواطنينا على ضرورة مغادرة إيران وننصح بعدم السفر إلى العراق وتأجيله إلى لبنان
20 :22
ضربة على إيران وأخرى موازية على " الحزب "؟! تتمة
20 :22
نائبة تتقدم بمراجعة طعن لإبطال مرسوم اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص تتمة
20 :17
معلومات الجديد:
- الانتخابات في موعدها مع تصويت غير المقيمين في لبنان ما لم تحدث قوة قاهرة تحول فعلا دون ذلك ولا أحد من الرؤساء الثلاثة مستعد للمبادرة الى التأجيل والايحاءات الخارجية خلاف ذلك لا زالت خجولة
- تقارب في الرؤية الانتخابية بين الرئيسين عون وسلام خلال لقائهما اليوم
20 :10
مطار اسطنبول يعلن إلغاء الرحلات المتجهة إلى طهران مساء الجمعة
19 :57
بالصورة: أميركا ترفع عقوبات عن مواطنٍ لبنانيّ.. من هو؟ تتمة
Other stories
بالصورة: أميركا ترفع عقوبات عن مواطنٍ لبنانيّ.. من هو؟
لقاء جامع في طرابلس عن "لقاء الأخوة في زمن الصوم" وباسيل: الدولة القوية العادلة تقود إلى جماعات مطمئنة
في محلة بئر حسن وعلى خلفية أفضلية مرور أطلق النار وفرّ إلى جهة مجهولة
الحجار تلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش: نعوّل على نجاحه لتعزيز قدرات الدولة وبسط سلطتها وحفظ الاستقرار
شو الوضع؟ حبس أنفاس وبث أجواء سلبية عن مفاوضات جنيف... ولبنان يتابع التحضيرات لمؤتمر باريس
بالفيديو: "داهية" من لبنان.. ما قصته؟!
EXCLUSIVE
خاص - جلسة نيابية في آذار.. الانتخابات بين تسوية التأجيل والتعديل
العماد هيكل استقبل السفير الفرنسي...وهذا ما تسلمه قائد الجيش!
بالفيديو: العميل " الرخيص "!
نقابة الفنادق بحثت مع وزيرة السياحة في حماية القطاع من المنافسة غير المشروعة للـ”Airbnb”
"سنواجه".. إعلامي لبناني شهير يلجئ إلى القضاء!
EXCLUSIVE
خاص - تنظيم سياسي حسم خياره: القديم على قدمه!
السيّد: الحدّ الأدنى مات...
الرئيس سلام التقى وزير الاقتصاد: لتكثيف جولات المراقبة
مناقصتان عموميتان في مصلحة تسجيل السيارات والآليات
بالفيديو: حادث "مروع"... والمواطنون عالقون!
EXCLUSIVE
كواليس - فيليب جبر بدلًا من جو صدي؟
شاحنات مشبوهة... في مرفأ بيروت!
EXCLUSIVE
كواليس - السفير والاستحقاق: شأنكم لا شأننا!
إليكم حصيلة الغارات الإسرائيلية على البقاع أمس...
