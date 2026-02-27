في محلة بئر حسن وعلى خلفية أفضلية مرور أطلق النار وفرّ إلى جهة مجهولة
27 February 2026
9 secs ago
source: tayyar.org
صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:
بناءً على معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، أفادت عن حصول حادثة إطلاق نار في محلة بئر حسن – شارع مدرسة المروج، حيث أقدم شخص مجهول باقي المواصفات، كان يقود سيارة نوع ” BMW X5″ لون أسود بعكس وجهة السير، على إطلاق النار من مسدس حربي إثر تلاسن حصل بينه وبين سائق آخر صودف مروره في المحلة.
أدّى إطلاق النار إلى إصابة سيارة نوع “هوندا” كانت تقودها إحدى المواطنات أثناء مرورها في المكان المذكور، من دون تسجيل أي إصابات بشرية.
بنتيجة الاستقصاءات والمتابعة الميدانية والرصد، جرى التوصّل إلى تحديد ملكية السيارة وهوية سائقها، كما تمّ رصد مكان وجوده في محلة معوّض – السوق التجاري.
بناء عليه، توجّهت قوّة من المفرزة إلى المكان المذكور، حيث جرى تطويق المكان وتوقيفه أثناء وجوده على متن سيارة المذكورة، ويدعى:
ع. أ. (مواليد عام 1991، سوري)
جرى تسليم الموقوف والسيارة إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّه بناء على إشارة القضاء المختص.
20 :25
الخارجية الإيطالية: نؤكد لمواطنينا على ضرورة مغادرة إيران وننصح بعدم السفر إلى العراق وتأجيله إلى لبنان
20 :22
ضربة على إيران وأخرى موازية على " الحزب "؟! تتمة
20 :22
نائبة تتقدم بمراجعة طعن لإبطال مرسوم اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص تتمة
20 :17
معلومات الجديد:
- الانتخابات في موعدها مع تصويت غير المقيمين في لبنان ما لم تحدث قوة قاهرة تحول فعلا دون ذلك ولا أحد من الرؤساء الثلاثة مستعد للمبادرة الى التأجيل والايحاءات الخارجية خلاف ذلك لا زالت خجولة
- تقارب في الرؤية الانتخابية بين الرئيسين عون وسلام خلال لقائهما اليوم
20 :10
مطار اسطنبول يعلن إلغاء الرحلات المتجهة إلى طهران مساء الجمعة
20 :08
" مليار مشروط ".. وما علاقة " الحزب "؟ (Al-Jadeed) تتمة
الحجار تلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش: نعوّل على نجاحه لتعزيز قدرات الدولة وبسط سلطتها وحفظ الاستقرار
شو الوضع؟ حبس أنفاس وبث أجواء سلبية عن مفاوضات جنيف... ولبنان يتابع التحضيرات لمؤتمر باريس
بالفيديو: "داهية" من لبنان.. ما قصته؟!
خاص - جلسة نيابية في آذار.. الانتخابات بين تسوية التأجيل والتعديل
العماد هيكل استقبل السفير الفرنسي...وهذا ما تسلمه قائد الجيش!
بالفيديو: العميل " الرخيص "!
نقابة الفنادق بحثت مع وزيرة السياحة في حماية القطاع من المنافسة غير المشروعة للـ”Airbnb”
"سنواجه".. إعلامي لبناني شهير يلجئ إلى القضاء!
خاص - تنظيم سياسي حسم خياره: القديم على قدمه!
السيّد: الحدّ الأدنى مات...
الرئيس سلام التقى وزير الاقتصاد: لتكثيف جولات المراقبة
مناقصتان عموميتان في مصلحة تسجيل السيارات والآليات
بالفيديو: حادث "مروع"... والمواطنون عالقون!
كواليس - فيليب جبر بدلًا من جو صدي؟
شاحنات مشبوهة... في مرفأ بيروت!
كواليس - السفير والاستحقاق: شأنكم لا شأننا!
إليكم حصيلة الغارات الإسرائيلية على البقاع أمس...
قراران لوزير المالية... ماذا جاء فيهما؟
خاص - الأخوة في زمن الصوم: التيار والحوار والدولة الضامنة!
20 :25
الخارجية الإيطالية: نؤكد لمواطنينا على ضرورة مغادرة إيران وننصح بعدم السفر إلى العراق وتأجيله إلى لبنان
20 :22
ضربة على إيران وأخرى موازية على " الحزب "؟!
20 :22
نائبة تتقدم بمراجعة طعن لإبطال مرسوم اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص
20 :17
معلومات الجديد:
- الانتخابات في موعدها مع تصويت غير المقيمين في لبنان ما لم تحدث قوة قاهرة تحول فعلا دون ذلك ولا أحد من الرؤساء الثلاثة مستعد للمبادرة الى التأجيل والايحاءات الخارجية خلاف ذلك لا زالت خجولة
- تقارب في الرؤية الانتخابية بين الرئيسين عون وسلام خلال لقائهما اليوم
20 :10
مطار اسطنبول يعلن إلغاء الرحلات المتجهة إلى طهران مساء الجمعة
20 :08
" مليار مشروط ".. وما علاقة " الحزب "؟
ضربة على إيران وأخرى موازية على " الحزب "؟!
-
27 February 2026
-
نائبة تتقدم بمراجعة طعن لإبطال مرسوم اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص
-
27 February 2026
-
" مليار مشروط ".. وما علاقة " الحزب "؟
-
27 February 2026
-
بالصورة: أميركا ترفع عقوبات عن مواطنٍ لبنانيّ.. من هو؟
-
27 February 2026
-
لقاء جامع في طرابلس عن "لقاء الأخوة في زمن الصوم" وباسيل: الدولة القوية العادلة تقود إلى جماعات مطمئنة
-
27 February 2026
-
بالفيديو: نجم لبناني شهير ينفعل.. وينسحب!
-
27 February 2026
-
الحجار تلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش: نعوّل على نجاحه لتعزيز قدرات الدولة وبسط سلطتها وحفظ الاستقرار
-
27 February 2026
-
مانشستر يونايتد يدفع "ثمناً باهظاً" للتخلص من مدربه البرتغالي
-
27 February 2026
-
شو الوضع؟ حبس أنفاس وبث أجواء سلبية عن مفاوضات جنيف... ولبنان يتابع التحضيرات لمؤتمر باريس
-
27 February 2026
-
بالفيديو: "داهية" من لبنان.. ما قصته؟!
-
27 February 2026