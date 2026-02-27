اعلن وزير الداخلية احمد الحجار انه تلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن في باريس 5 آذار، ونعوّل على نجاحه لتعزيز قدرات الدولة وبسط سلطتها وحفظ الاستقرار