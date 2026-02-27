



ما تم بثه في الأيام السابقة من أجواء إيجابية عن المفاوضات الأميركية – الإيرانية، انقلب الجمعة إلى مؤشرات سلبية. ففي إسرائيل انهماك بتحضير الملاجئ، والحاملة "جيرالد فورد" وصلت إلى حيفا، فيما دعت السفارة الأميركية الموظفين غير المعنيين بالحالات الطارئة وأسرهم إلى مغادرة البلاد، وكذلك فعلت السفارة الصينية. وفي طهران، دعت دول عدة غربية وآسيوية رعاياها إلى المغادرة الفورية.

لكن المؤشر الأكبر وصل من جنيف حيث أُعلن عن الموفدان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر غادرا "محبطَين"، فيما كانا تحدثا عن فجوات كبيرة لا تزال تبعد البلدين عن الوصول إلى اتفاق، ما رفع درجة التوتر إلى أقصى مستوى. وكان كل من ويتكوف وكوشنير قد أكدا أنه على إيران تدمير مواقعها النووية الثلاثة الرئيسية في فوردو ونطنز وأصفهان، وتسليم كامل مخزونها المتبقي من اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة.



أما لبنانياً، فتواصلت التحضيرات لمؤتمر باريس الذي تحيط الضبابية بنتائجه، وكان ذلك موضع بحث بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام. كا واصل عون بحث المؤتمر مع القيادات العسكرية والأمنية، في اجتماع شارك فيه وزير الدفاع الوطني ميشال منسى ووزير الداخلية والبلديات احمد الحجار وقائد الجيش العماد رودولف هيكل والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله.

