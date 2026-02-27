أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو المجلس الى جلسة نيابية مطلع الشهر المقبل بعدما وقع رئيسا الجمهورية والحكومة مرسوم فتح عقد استثنائي للمجلس النيابي.

وبالدعوة الى هذه الجلسة سيضع بري المجلس أمام مسؤولياته الوطنية والتاريخية من أجل حسم مصير الاستحقاق الدستوري الأهم والحؤول دون تعطيله والذهاب الى الفراغ في السلطة التشريعية

أو تعريضه للطعن وإبطال النتائج. وأذ تكشف أن دعوة بري ستسرع بالاتصالات بين القوى السياسية وتستدرج العروض للتوصل الى تسوية مريحة للجميع، تبقي المصادر الباب مشرعاً على كافة الاحتمالات من ضمنها التمديد لعام او عامين، لكن التوجه الرئاسي لاسيما في بعبدا وعين التينة هو إجراء الانتخابات في موعدها في أيار المقبل ولو تم تعديل القانون النافذ باتجاه إلغاء الدائرة الـ١٦ والميغاسنتر وانتخاب المغتربين في لبنان.