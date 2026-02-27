weather logo
وزير الخارجية يوسف رجي بحث مع رئيس مجلس إدارة "إيدال" تعزيز التعاون لتشجيع الاستثمارات وتسهيل معاملات المستثمرين

  • 27 February 2026
  • 3 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

