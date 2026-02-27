Tayyar Article
وزير الخارجية يوسف رجي بحث مع رئيس مجلس إدارة "إيدال" تعزيز التعاون لتشجيع الاستثمارات وتسهيل معاملات المستثمرين
27 February 2026
3 mins ago
source: tayyar.org
Just in
18 :59
وزارة الخارجية البريطانية: نقل عدد من أفراد الطاقم الدبلوماسي في "إسرائيل" إلى خارج تل أبيب
18 :54
نائب رئيس "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى" الشيخ علي الخطيب:
- لرئيس الجمهورية: نحن مع استراتيجية للأمن الوطني ولسنا من هواة حمل السلاح والتضحية بأبنائنا وإذا اضطُررنا لحمل السلاح بغياب الدولة إنما للدفاع عن أنفسنا ودفعنا أثماناً باهظة ودُمِّرت مدننا وندعو لحوار صادق
- نحن مع مشروع الدولة القوية التي تحمي حدودها وتصون سيادتها واستقلالها وتستغل كل عناصر القوة التي تمتلكها
18 :54
شو الوضع؟ حبس أنفاس وبث أجواء سلبية عن مفاوضات جنيف... ولبنان يتابع التحضيرات لمؤتمر باريس تتمة
18 :50
بالفيديو: "داهية" من لبنان.. ما قصته؟! تتمة
18 :36
خاص - جلسة نيابية في آذار.. الانتخابات بين تسوية التأجيل والتعديل تتمة
18 :33
وزارة الخارجية الأميركية:
-روبيو سيناقش مع الإسرائيليين مجموعة من الأولويات الإقليمية بينها إيران ولبنان
-الخارجية الأميركية تنفي سحب الموظفين العاملين في السفارة الأميركية في بغداد
