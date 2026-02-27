وزارة الخارجية الأميركية:

-روبيو سيناقش مع الإسرائيليين مجموعة من الأولويات الإقليمية بينها إيران ولبنان



-الخارجية الأميركية تنفي سحب الموظفين العاملين في السفارة الأميركية في بغداد