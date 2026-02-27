weather logo
الجيش اللبناني استحدث 7 نقاط جديدة توزعت على بلدات يارون - مارون الراس - عيترون - ميس الجبل، على أن تصبح خلال اليومين القادمين 12 نقطة لتشمل بلدة بليدا أيضًا

  • 27 February 2026
  • 2 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

