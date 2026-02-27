Tayyar Article
"سنواجه".. إعلامي لبناني شهير يلجئ إلى القضاء!
27 February 2026
9 secs ago
source: tayyar.org
تقدم الإعلامي والمراسل حسين مرتضى بدعوى قضائية بواسطة وكيله المحامي غسان المولى ضد (احد الاشخاص) بجرائم القدح والذم والتحقير والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتعريض حياة موكله للخطر.
وقد تم إحالة الدعوى إلى المراجع الأمنية المختصة، وقال المحامي المولى في بيانٍ :نؤكد اننا ومن الان وصاعدا سنواجه اي اساءة او تطاول ضد موكلي الاعلامي حسين مرتضى عبر القضاء المختص والذي سيكون هو الحكم بيننا."
Just in
18 :59
وزارة الخارجية البريطانية: نقل عدد من أفراد الطاقم الدبلوماسي في "إسرائيل" إلى خارج تل أبيب
18 :54
نائب رئيس "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى" الشيخ علي الخطيب:
- لرئيس الجمهورية: نحن مع استراتيجية للأمن الوطني ولسنا من هواة حمل السلاح والتضحية بأبنائنا وإذا اضطُررنا لحمل السلاح بغياب الدولة إنما للدفاع عن أنفسنا ودفعنا أثماناً باهظة ودُمِّرت مدننا وندعو لحوار صادق
- نحن مع مشروع الدولة القوية التي تحمي حدودها وتصون سيادتها واستقلالها وتستغل كل عناصر القوة التي تمتلكها
18 :54
شو الوضع؟ حبس أنفاس وبث أجواء سلبية عن مفاوضات جنيف... ولبنان يتابع التحضيرات لمؤتمر باريس تتمة
18 :50
بالفيديو: "داهية" من لبنان.. ما قصته؟! تتمة
18 :36
خاص - جلسة نيابية في آذار.. الانتخابات بين تسوية التأجيل والتعديل تتمة
18 :33
وزارة الخارجية الأميركية:
-روبيو سيناقش مع الإسرائيليين مجموعة من الأولويات الإقليمية بينها إيران ولبنان
-الخارجية الأميركية تنفي سحب الموظفين العاملين في السفارة الأميركية في بغداد
-
خاص - تنظيم سياسي حسم خياره: القديم على قدمه!
السيّد: الحدّ الأدنى مات...
الرئيس سلام التقى وزير الاقتصاد: لتكثيف جولات المراقبة
مناقصتان عموميتان في مصلحة تسجيل السيارات والآليات
بالفيديو: حادث "مروع"... والمواطنون عالقون!
كواليس - فيليب جبر بدلًا من جو صدي؟
شاحنات مشبوهة... في مرفأ بيروت!
كواليس - السفير والاستحقاق: شأنكم لا شأننا!
إليكم حصيلة الغارات الإسرائيلية على البقاع أمس...
قراران لوزير المالية... ماذا جاء فيهما؟
خاص - الأخوة في زمن الصوم: التيار والحوار والدولة الضامنة!
كواليس - نائب: أكثرية النواب يفضلون التمديد!
رياح شمالية باردة وموجة من الصقيع... حتى هذا التاريخ!
لقاءٌ جمع عون وسلام... هذا ما تم بحثه
رسالة وطنية وإنسانية لباسيل من طرابلس - سامر الرز
إليكم الطرق المقطوعة بالثلوج...
خاص - جنوب الليطاني ليس شماله… وباريس لدعم التسيير لا التسليح!
تحضيرًا لمؤتمر دعم الجيش... اجتماع أمني في بعبدا
ارتفاع مستمرّ بأسعار المحروقات!
كواليس - إقصاء سبعة نواب "قواتيين" يُشعِل غضب المناصرين!
