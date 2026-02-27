تقدم الإعلامي والمراسل حسين مرتضى بدعوى قضائية بواسطة وكيله المحامي غسان المولى ضد (احد الاشخاص) بجرائم القدح والذم والتحقير والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتعريض حياة موكله للخطر.

‏وقد تم إحالة الدعوى إلى المراجع الأمنية المختصة، وقال المحامي المولى في بيانٍ :نؤكد اننا ومن الان وصاعدا سنواجه اي اساءة او تطاول ضد موكلي الاعلامي حسين مرتضى عبر القضاء المختص والذي سيكون هو الحكم بيننا."