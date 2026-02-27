السيّد: الحدّ الأدنى مات...
-
27 February 2026
-
1 min ago
-
-
source: tayyar.org
-
كتب النائب جميل السيد عبر منصة إكس:
"على توقيت الإفطار أمس، وقبله بإيام في التوقيت نفسه، أغار العدو الإسرائيلي جوّاً على منازل وجرود في قُرَى البقاع الأوسط والشمالي مُوقِعاً دماراً وشهداءَ وجرحى من الأهالي..
بالطبع،
لا جدوى من سؤال الحكومة عمّا ستفعله سوى تطمين إسرائيل بالخطط،
ولكن هنالك حد أدنى،
والحدّ الأدنى مات.."
-
Just in
-
17 :28
وزارة العدل الأميركية: واشنطن تسعى إلى مصادرة ناقلة نفط و1.8 مليون برميل من النفط الخام الموجه لدعم إيران وفنزويلا
-
17 :14
خاص - تنظيم سياسي حسم خياره: القديم على قدمه! تتمة
-
16 :53
الحكومة البريطانيّة: سحب الموظّفين البريطانيّين موقّتًا من إيران
-
16 :47
وزارة العدل الأميركية: واشنطن تسعى إلى مصادرة ناقلة نفط و 1.8 مليون برميل من النفط الخام الموجه لدعم إيران وفنزويلا
-
16 :29
تقرير لوكالة الطاقة الذرية:
- إيران لم تقدم لنا أي معلومات بشأن منشآتها النووية التي تعرضت للهجوم
- لا معلومات لدينا عن الحجم الحالي أو مكان وجود مخزون إيران من اليورانيوم المخصب
-
15 :55
وزيرا خارجيّة العراق وإيران: لضرورة إبعاد المنطقة عن مخاطر التصعيد والحرب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميّ
-
-
Other stories
-
-
-
الرئيس سلام التقى وزير الاقتصاد: لتكثيف جولات المراقبة
-
مناقصتان عموميتان في مصلحة تسجيل السيارات والآليات
-
بالفيديو: حادث "مروع"... والمواطنون عالقون!
-
EXCLUSIVE
كواليس - فيليب جبر بدلًا من جو صدي؟
-
شاحنات مشبوهة... في مرفأ بيروت!
-
EXCLUSIVE
كواليس - السفير والاستحقاق: شأنكم لا شأننا!
-
إليكم حصيلة الغارات الإسرائيلية على البقاع أمس...
-
قراران لوزير المالية... ماذا جاء فيهما؟
-
EXCLUSIVE
خاص - الأخوة في زمن الصوم: التيار والحوار والدولة الضامنة!
-
EXCLUSIVE
كواليس - نائب: أكثرية النواب يفضلون التمديد!
-
رياح شمالية باردة وموجة من الصقيع... حتى هذا التاريخ!
-
لقاءٌ جمع عون وسلام... هذا ما تم بحثه
-
رسالة وطنية وإنسانية لباسيل من طرابلس - سامر الرز
-
إليكم الطرق المقطوعة بالثلوج...
-
EXCLUSIVE
خاص - جنوب الليطاني ليس شماله… وباريس لدعم التسيير لا التسليح!
-
تحضيرًا لمؤتمر دعم الجيش... اجتماع أمني في بعبدا
-
ارتفاع مستمرّ بأسعار المحروقات!
-
EXCLUSIVE
كواليس - إقصاء سبعة نواب "قواتيين" يُشعِل غضب المناصرين!
-
حالةٌ من القلق والخوف... "فشل المفاوضات والذهاب إلى الخيار العسكري"؟!
-
تغريدة تشعل التساؤلات... ما هي معلومات جنبلاط؟
-
-
Just in
-
17 :28
وزارة العدل الأميركية: واشنطن تسعى إلى مصادرة ناقلة نفط و1.8 مليون برميل من النفط الخام الموجه لدعم إيران وفنزويلا
-
17 :14
خاص - تنظيم سياسي حسم خياره: القديم على قدمه! تتمة
-
16 :53
الحكومة البريطانيّة: سحب الموظّفين البريطانيّين موقّتًا من إيران
-
16 :47
وزارة العدل الأميركية: واشنطن تسعى إلى مصادرة ناقلة نفط و 1.8 مليون برميل من النفط الخام الموجه لدعم إيران وفنزويلا
-
16 :29
تقرير لوكالة الطاقة الذرية:
- إيران لم تقدم لنا أي معلومات بشأن منشآتها النووية التي تعرضت للهجوم
- لا معلومات لدينا عن الحجم الحالي أو مكان وجود مخزون إيران من اليورانيوم المخصب
-
15 :55
وزيرا خارجيّة العراق وإيران: لضرورة إبعاد المنطقة عن مخاطر التصعيد والحرب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميّ
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
EXCLUSIVE
خاص - تنظيم سياسي حسم خياره: القديم على قدمه!
-
-
-
27 February 2026
-
الرئيس سلام التقى وزير الاقتصاد: لتكثيف جولات المراقبة
-
-
-
27 February 2026
-
مناقصتان عموميتان في مصلحة تسجيل السيارات والآليات
-
-
-
27 February 2026
-
بالفيديو: حادث "مروع"... والمواطنون عالقون!
-
-
-
27 February 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - فيليب جبر بدلًا من جو صدي؟
-
-
-
27 February 2026
-
شاحنات مشبوهة... في مرفأ بيروت!
-
-
-
27 February 2026
-
فنانة شهيرة تخضع لعملية جراحية وزوجها يطلب الدعاء لها! (صورة)
-
-
27 February 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - السفير والاستحقاق: شأنكم لا شأننا!
-
-
-
27 February 2026
-
إليكم حصيلة الغارات الإسرائيلية على البقاع أمس...
-
-
-
27 February 2026
-
قراران لوزير المالية... ماذا جاء فيهما؟
-
-
-
27 February 2026