كتب النائب جميل السيد عبر منصة إكس:

"على توقيت الإفطار أمس، وقبله بإيام في التوقيت نفسه، أغار العدو الإسرائيلي جوّاً على منازل وجرود في قُرَى البقاع الأوسط والشمالي مُوقِعاً دماراً وشهداءَ وجرحى من الأهالي..

بالطبع،

لا جدوى من سؤال الحكومة عمّا ستفعله سوى تطمين إسرائيل بالخطط،

ولكن هنالك حد أدنى،

والحدّ الأدنى مات.."