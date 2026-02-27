بالفيديو: حادث "مروع"... والمواطنون عالقون!
27 February 2026
16 secs ago
source: tayyar.org
بالفيديو: حادث مروع على أوتستراد دوحة الحص: انقلاب سيارة بداخلها أشخاص والمارة يحاولون المساعدة لإخراجهم
حادث مروع على أوتستراد دوحة الحص... انقلاب سيارة بداخلها أشخاص والمارة يحاولون المساعدة لإخراجهم pic.twitter.com/ptXOcPNJgd— tayyar.org (@tayyar_org) February 27, 2026
Just in
15 :55
وزيرا خارجيّة العراق وإيران: لضرورة إبعاد المنطقة عن مخاطر التصعيد والحرب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميّ
15 :51
الرئيس سلام التقى وزير الاقتصاد: لتكثيف جولات المراقبة تتمة
15 :34
"وول ستريت جورنال": تقديرات استتخباراتية أميركية تشير إلى أن إيران بعيدة كل البُعد عن صناعة صواريخ باليستية عابرة للقارات رغم تحذيرات ترامب
15 :34
"وول ستريت جورنال": تقديرات استتخباراتية أميركية تشير إلى أن إيران بعيدة كل البُعد عن صناعة صواريخ باليستية عابرة للقارات رغم تحذيرات ترامب
15 :29
مناقصتان عموميتان في مصلحة تسجيل السيارات والآليات تتمة
15 :15
الحدث: أميركيون غادروا العراق بشكل مكثف عبر مطار بغداد الدولي في الساعات الـ 24 الماضية
