يؤكّد أحد سفراء الخماسية أن بلاده لا تقارب الاستحقاق النيابي من باب رؤيتها السياسية تمديدًا أو إجراءً، بقدر ما تعتبره استحقاقًا محليًا على القوى السياسية اللبنانية التصرّف به وفق المصلحة الوطنية.