خاص - الأخوة في زمن الصوم: التيار والحوار والدولة الضامنة!
27 February 2026
24 secs ago
source: tayyar.org
خاص tayyar.org
في خطوة تعكس سعيه لتكريس خطاب جامع، نظّم التيار الوطني الحر في الميناء- طرابلس لقاءً إسلامياً – مسيحياً بعنوان "الأخوة في زمن الصوم"، في لحظة إقليمية تتسم بارتفاع منسوب التوتر والانقسام. وقد حملت المناسبة رسالة سياسية واضحة مفادها أن التيار يراهن على الحوار كمدخل لتعزيز حضوره الوطني، وعلى الانفتاح كأداة لكسر الاصطفافات التقليدية.
جمع اللقاء، الذي جاء بعد النشاط الرمضاني في شارع "مينو"، جمع وجوهاً دينية وسياسية وأكاديمية في المدرسة الأنطونية، ووفّر مساحة تلاقٍ يحتاجها المشهد اللبناني في هذه المرحلة.
في كلمته، أعاد رئيس التيار النائب جبران باسيل التأكيد على أولوية حماية النموذج اللبناني التعددي، معتبراً أن صون هذا النموذج يمرّ أولاً عبر تحصين الداخل وتعزيز عناصر القوة الوطنية.
ركّز باسيل كذلك على ضرورة قيام دولة قوية وعادلة تشكّل مرجعية ضامنة لجميع اللبنانيين، على قاعدة شراكة متوازنة لا تُختزل بلعبة الأرقام ولا تلغي التنافس السياسي المشروع. وبرزت دعوته إلى "الصوم عن التحريض والتخوين والاستثمار في المخاوف" كرسالة تهدئة تتجاوز الحسابات الضيقة نحو مقاربة أكثر اتساعاً لحماية الاستقرار الداخلي.
ينسجم هذا الخطاب مع مناخ عربي أوسع يحضّ على الحفاظ على وحدة الدول ومنع تفككها، مما يضع مقاربة التيار في إطار رؤية تتخطى البعد المحلي نحو فضاء عربي وإقليمي أرحب.
