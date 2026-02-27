كواليس - نائب: أكثرية النواب يفضلون التمديد!
-
27 February 2026
-
6 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
يقول نائب ممازحاً في مجلس خاص إن أكثرية النواب يتمنون في سرِّهم تأجيل الانتخابات النيابية لعامٍ أو عامين، كلٌ لأسبابه الخاصة: من يضمن فوزه يفضل التمديد للتوفير على جيبه "المصاريف" الانتخابية، و"الي مخوطر" وغير ضامن الفوز يفضل التجديد له لضمان بقاءه في المجلس لنصف ولاية أخرى بـ "بلاش"، أما الأحزاب السياسية فتضرب أكثر من عصفور بحجر التمديد: تتخفف من الإنفاق الإنتخابي وتتجنب الشرخ الحزبي والخلافات السياسية والإنتخابية بين النواب والعائلات والقواعد الحزبية، وتضمن الحفاظ على أحجامها النيابية من دون أي عناء أو مغامرة خسارة مقاعد ربحتها بفعل ظروف سياسية غير متاحة اليوم.
-
Just in
-
12 :48
قراران لوزير المالية... ماذا جاء فيهما؟ تتمة
-
12 :38
"رويترز": الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى إيران وتحث رعاياها هناك على المغادرة في أقرب وقت ممكن
-
12 :24
خاص - الأخوة في زمن الصوم: التيار والحوار والدولة الضامنة! تتمة
-
12 :18
أمر عاجل من السفارة الأميركية في إسرائيل للموظفين بالمغادرة! تتمة
-
11 :56
إعلامي جديد خارج الـ LBCI... ماذا في التفاصيل؟ تتمة
-
11 :48
دولة تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورًا: "الأعمال العدائية قد تستأنف دون سابق إنذار"! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
رياح شمالية باردة وموجة من الصقيع... حتى هذا التاريخ!
-
لقاءٌ جمع عون وسلام... هذا ما تم بحثه
-
رسالة وطنية وإنسانية لباسيل من طرابلس - سامر الرز
-
إليكم الطرق المقطوعة بالثلوج...
-
EXCLUSIVE
خاص - جنوب الليطاني ليس شماله… وباريس لدعم التسيير لا التسليح!
-
تحضيرًا لمؤتمر دعم الجيش... اجتماع أمني في بعبدا
-
ارتفاع مستمرّ بأسعار المحروقات!
-
EXCLUSIVE
كواليس - إقصاء سبعة نواب "قواتيين" يُشعِل غضب المناصرين!
-
حالةٌ من القلق والخوف... "فشل المفاوضات والذهاب إلى الخيار العسكري"؟!
-
تغريدة تشعل التساؤلات... ما هي معلومات جنبلاط؟
-
EXCLUSIVE
خاص - واشنطن: الواقع الحالي يخدم إسرائيل.. هامش حركة واسع!
-
معلومات تحذّر الدولة من عملية عسكرية إسرائيلية ضدّ لبنان!
-
العودة إلى "نقطة الصفر"... تحذير بشأن الرواتب!
-
لبنان في هاجس الانزلاق إلى المواجهة!
-
ترامب يتسلّح بالصواريخ الإيرانية!
-
الجمهورية: سلام استفز عين التينة...
-
الجمهورية: موقف «الحزب» بعدم التدخّل العسكري... نقطة تحوّل بالغة الأهمية
-
البناء: مصادر عسكرية: الغارات الإسرائيلية على لبنان تأتي في إطار الضغط التفاوضي على إيران عبر استهداف "الحزب"
-
البناء: مصادر نيابية: لماذا لم يصدر توضيح من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة تستنكر تصريحات رجي؟
-
اللواء: وزير الداخلية: ارتفع احتمال حصول الانتخابات النيابية في موعدها
-
-
Just in
-
12 :48
قراران لوزير المالية... ماذا جاء فيهما؟ تتمة
-
12 :38
"رويترز": الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى إيران وتحث رعاياها هناك على المغادرة في أقرب وقت ممكن
-
12 :24
خاص - الأخوة في زمن الصوم: التيار والحوار والدولة الضامنة! تتمة
-
12 :18
أمر عاجل من السفارة الأميركية في إسرائيل للموظفين بالمغادرة! تتمة
-
11 :56
إعلامي جديد خارج الـ LBCI... ماذا في التفاصيل؟ تتمة
-
11 :48
دولة تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورًا: "الأعمال العدائية قد تستأنف دون سابق إنذار"! تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
قراران لوزير المالية... ماذا جاء فيهما؟
-
-
-
27 February 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - الأخوة في زمن الصوم: التيار والحوار والدولة الضامنة!
-
-
-
27 February 2026
-
أمر عاجل من السفارة الأميركية في إسرائيل للموظفين بالمغادرة!
-
-
27 February 2026
-
إعلامي جديد خارج الـ LBCI... ماذا في التفاصيل؟
-
-
27 February 2026
-
دولة تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورًا: "الأعمال العدائية قد تستأنف دون سابق إنذار"!
-
-
27 February 2026
-
حاملة الطائرات الأميركية الأكبر... وصلت إلى إسرائيل!
-
-
27 February 2026
-
رياح شمالية باردة وموجة من الصقيع... حتى هذا التاريخ!
-
-
-
27 February 2026
-
لقاءٌ جمع عون وسلام... هذا ما تم بحثه
-
-
-
27 February 2026
-
مخاوف من انتقال فيروس فتاك إلى البشر!
-
-
27 February 2026
-
وقائع اتفاق "حافة الهاوية":هل تفجره إسرائيل من طهران للبقاع؟
-
-
27 February 2026