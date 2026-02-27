يقول نائب ممازحاً في مجلس خاص إن أكثرية النواب يتمنون في سرِّهم تأجيل الانتخابات النيابية لعامٍ أو عامين، كلٌ لأسبابه الخاصة: من يضمن فوزه يفضل التمديد للتوفير على جيبه "المصاريف" الانتخابية، و"الي مخوطر" وغير ضامن الفوز يفضل التجديد له لضمان بقاءه في المجلس لنصف ولاية أخرى بـ "بلاش"، أما الأحزاب السياسية فتضرب أكثر من عصفور بحجر التمديد: تتخفف من الإنفاق الإنتخابي وتتجنب الشرخ الحزبي والخلافات السياسية والإنتخابية بين النواب والعائلات والقواعد الحزبية، وتضمن الحفاظ على أحجامها النيابية من دون أي عناء أو مغامرة خسارة مقاعد ربحتها بفعل ظروف سياسية غير متاحة اليوم.