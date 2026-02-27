رياح شمالية باردة وموجة من الصقيع... حتى هذا التاريخ!
27 February 2026
source: tayyar.org
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خلال النهار والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية ومتدنية ليلا في الداخل وعلى المرتفعات مما يؤدي الى تشكل الجليد على الطرق. ومن المتوقع تساقط بعض الثلوج الخفيفة على المرتفعات الشمالية الشرقية إعتبارا من بعد الظهر.
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة:
طقس متقلب وبارد نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر اليوم الجمعة، حيث يستقر الطقس تدريجا مع بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية وسيطرة الرياح الشمالية الباردة التي تخلف موجة من الصقيع في المناطق الداخلية والجبلية.
ملاحظة: نحذر من خطر الانزلاقات بسبب تكون الجليد خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1000 متر اعتبارا من ليل يوم الجمعة .
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و 19، في طرابلس بين 9 و 18 ، وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:
غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية بحدود ال 5 درجات على الساحل، تهطل أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية مع احتمال حدوث برق ورعد في المناطق الشمالية، كما تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 900 متر، يتحسن الطقس تدريجا خلال النهار مع سيطرة الرياح الشمالية الباردة، لذا نحذر من خطر االإنزلاقات على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن 900 متر بسبب تشكل الجليد، كما يبقى إحتمال تساقط بعض الثلوج الخفيفة على المرتفعات الشمالية الشرقية للبلاد.
السبت:
قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خلال النهار والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية ومتدنية ليلا في الداخل وعلى المرتفعات مما يؤدي الى تشكل الجليد على الطرق، ومن المتوقع تساقط بعض الثلوج الخفيفة على المرتفعات الشمالية الشرقية إعتبارا من بعد الظهر.
الأحد:
قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي طفيف بدرجات الحرارة خلال النهارعلى الساحل ودون تعديل يذكر فوق الجبال وفي الداخل حيث تبقى متدنية، تتكاثف الغيوم شمال شرق البلاد إعتبارا من بعد الظهر وتمسي الأجواء مهيأة لتساقط بعض الثلوج الخفيفة.
الإثنين:
قليل الغيوم إجمالا وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خلال النهار والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية مع بقاء الأجواء باردة بخاصة على الجبال وفي الداخل.
-الحرارة على الساحل من 10 الى 16 درجة، فوق الجبال من 1 الى 7 درجات، في الدخل من 1 الى 7 درجات.
-الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا تتحول الى شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.
-الانقشاع: جيد على الساحل سيىء على المرتفعات صباحا بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %.
-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.
-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 6,08
-ساعة غروب الشمس: 17,34
