عرض الرئيس جوزاف عون مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الأوضاع العامة في البلاد عموما وفي الجنوب والبقاع خصوصا في ضوء الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة، كما تطرقا إلى التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الامن الداخلي في باريس الشهر المقبل، والإجراءات المتخذة لمعالجة حوادث انهيار المباني في طرابلس وإيواء المتضررين من سكانها وأعمال التدعيم للمباني المهددة بالانهيار.