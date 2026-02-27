لقاءٌ جمع عون وسلام... هذا ما تم بحثه
27 February 2026
17 secs ago
source: tayyar.org
عرض الرئيس جوزاف عون مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الأوضاع العامة في البلاد عموما وفي الجنوب والبقاع خصوصا في ضوء الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة، كما تطرقا إلى التحضيرات الجارية لانعقاد المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الامن الداخلي في باريس الشهر المقبل، والإجراءات المتخذة لمعالجة حوادث انهيار المباني في طرابلس وإيواء المتضررين من سكانها وأعمال التدعيم للمباني المهددة بالانهيار.
11 :16
كواليس - نائب: أكثرية النواب يفضلون التمديد!
11 :08
التحكم المروري: طريق حراجل حتى فاريا سالكة أمام كل المركبات ومنها باتجاه كفردبيان للمركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية
11 :05
رياح شمالية باردة وموجة من الصقيع... حتى هذا التاريخ! تتمة
10 :52
مطلوب وحدتي دم فئة A+ أو O+ للمريض غدي فكتور وهبة في مختبر دم مستشفى AUBMC للتبرع التواصل على الرقم 70125116
10 :43
المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: زلزال بقوة 5.4 درجات هز بنغلادش
10 :38
مخاوف من انتقال فيروس فتاك إلى البشر! تتمة
