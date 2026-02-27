خاص - جنوب الليطاني ليس شماله… وباريس لدعم التسيير لا التسليح!
27 February 2026
7 secs ago
source: tayyar.org
تسود قناعة متزايدة لدى مصادر سياسية مطّلعة بأن ما قام به الجيش اللبناني في جنوب الليطاني لن يتكرّر بالشكل نفسه في شمال الليطاني أو على امتداد الأراضي اللبنانية. فقد تراجعت الحماسة الغربية لدعم الجيش، وجاء مؤتمر القاهرة خجولًا، فيما عكس غياب السفير الأميركي عن بعض المحطات الأساسية هذا الفتور في الدعم.
في المقابل، كان الجو في واشنطن إيجابيًا نسبيًا خلال زيارة قائد الجيش رودولف هيكل، حيث برز نوع من الإدراك بأنّه لا يمكن مطالبة الجيش بالمزيد في ظل الظروف الراهنة، غير أنّ انتشار الجيش شمال الليطاني يبقى محكومًا بعوامل سياسية ولوجستية معقّدة، تتجاوز القدرات العسكرية البحتة.
وفي هذا السياق، تحذر مصادر سياسية من المراهنة المفرطة على مؤتمر باريس، إذ إن المشكلة الأساسية لا تكمن في الدعم اللوجستي بقدر ما تكمن في غياب القرار السياسي الحاسم، الذي يأخذ في الاعتبار حسابات داخلية وإقليمية ودولية متعددة.
وبناءً عليه، تقتصر ميزانية الجيش اليوم على تسيير شؤونه التشغيلية، لا على شراء الأسلحة وتطوير القدرات. وفي هذا الإطار، جاء الدعم القطري في مرحلة سابقة بطلب أميركي، واستمر لاحقًا، انطلاقًا من حاجة المجتمع الدولي إلى قيام الجيش بدور أساسي في حفظ الأمن الداخلي.
وتقول المصادر إن الجيش يُكلَّف اليوم بمهمات متعددة، أبرزها ضبط الاستقرار الداخلي، في ظل وجود مخيمات فلسطينية خارجة عن سيطرة الدولة، إضافة إلى مواجهة خطر المجموعات المتطرّفة والعناصر الداعشية التي قد تُحرَّك من أطراف مختلفة. وبالتالي، فإن الدعم الموجّه إليه يندرج في إطار الحفاظ على الحدّ الأدنى من الاستقرار، أكثر منه تمكينه من خوض مواجهات عسكرية كبرى.
11 :16
كواليس - نائب: أكثرية النواب يفضلون التمديد! تتمة
11 :08
التحكم المروري: طريق حراجل حتى فاريا سالكة أمام كل المركبات ومنها باتجاه كفردبيان للمركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية
11 :05
رياح شمالية باردة وموجة من الصقيع... حتى هذا التاريخ! تتمة
10 :55
لقاءٌ جمع عون وسلام... هذا ما تم بحثه تتمة
10 :52
مطلوب وحدتي دم فئة A+ أو O+ للمريض غدي فكتور وهبة في مختبر دم مستشفى AUBMC للتبرع التواصل على الرقم 70125116
10 :43
المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: زلزال بقوة 5.4 درجات هز بنغلادش
