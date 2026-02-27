أصدرت وزارة الطاقة والمياه، اليوم الجمعة، جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، وجاءت على الشكل الآتي:



○ البنزين 95: 1815.000 (+ 16.000)



○ البنزين 98: 1858.000 (+ 16.000)



○ المازوت: 1398.000 (+ 16.000)



○ الغاز: 1401.000 (لا تغيير)