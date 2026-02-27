تشير أوساط أميركية إلى أنّ إسرائيل تفضّل الإبقاء على الواقع الحالي، الذي يمنحها هامشًا واسعًا من حرية الحركة، ويُبقي البلاد في حالة من الفوضى والاضطراب. فتل أبيب غير منزعجة من الوضع الراهن، وتعتبر أنّ حزب الله يشكّل مصدر إزعاج لها أكثر منه خطرًا وجوديًا، ولا سيّما بعد المتغيّرات التي طرأت منذ السابع من تشرين الأول. ومن هذا المنطلق، لا ترى إسرائيل مشكلة في استمرار الأمور على حالها، لا سيّما أنّ ذلك قد يؤدّي إلى إرباك داخلي وعلى مستوى الحكومة.