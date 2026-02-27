العودة إلى "نقطة الصفر"... تحذير بشأن الرواتب!
27 February 2026
1 hr ago
source: tayyar.org
الديار -
حذرت مصادر وزارية من احتمال السقوط مجددا في مأزق ايجاد مصادر تمويل للزيادة على رواتب القطاع العام والمتقاعدين، في ظل توقعات بعدم تمرير الزيادة واحد بالمئة على ضريبة القيمة المضافة في مجلس النواب، واحتمال ابطال السلطات القضائية لضريبة الزيادة على البنزين،وعندها ستعود الازمة الى «نقطة الصفر».
وفي هذا السياق، ترأس رئيس الحكومة جلسة لمجلس الوزراء تركزت على تأمين موارد اضافية للخزينة. وخلالها، تمت الموافقة على تفعيل الجباية المالية والجمركية. وفي وقت علّق القطاع العام وسائقو التاكسي إضرابهم بعد وعود تلقوها من رئيس الحكومة ووزير المال امس، بمساعدة قطاع النقل ماليا واعادة النظر بالضرائب على البنزين، اعلن وزير المال ياسين جابر قبيل مجلس الوزراء، عن احتمال إبطال ضريبة البنزين بالقول: سيكون أمرا مؤسفاً.
Just in
09 :36
تحضيرًا لمؤتمر دعم الجيش... اجتماع أمني في بعبدا تتمة
09 :30
طهران تحضّ واشنطن على التخلي عن "المطالب المبالغ فيها" من أجل التوصل إلى اتفاق
09 :21
الصين تبدي قلقها البالغ جراء المواجهات بين أفغانستان وباكستان وتدعو لضبط النفس
09 :09
ارتفاع مستمرّ بأسعار المحروقات! تتمة
08 :59
كواليس - إقصاء سبعة نواب "قواتيين" يُشعِل غضب المناصرين! تتمة
08 :51
المفاوضات بين واشنطن وطهران.. "خيبة أمل" أميركية؟ تتمة
ارتفاع مستمرّ بأسعار المحروقات!
EXCLUSIVE
كواليس - إقصاء سبعة نواب "قواتيين" يُشعِل غضب المناصرين!
حالةٌ من القلق والخوف... "فشل المفاوضات والذهاب إلى الخيار العسكري"؟!
تغريدة تشعل التساؤلات... ما هي معلومات جنبلاط؟
EXCLUSIVE
خاص - واشنطن: الواقع الحالي يخدم إسرائيل.. هامش حركة واسع!
معلومات تحذّر الدولة من عملية عسكرية إسرائيلية ضدّ لبنان!
لبنان في هاجس الانزلاق إلى المواجهة!
ترامب يتسلّح بالصواريخ الإيرانية!
الجمهورية: سلام استفز عين التينة...
الجمهورية: موقف «الحزب» بعدم التدخّل العسكري... نقطة تحوّل بالغة الأهمية
البناء: مصادر عسكرية: الغارات الإسرائيلية على لبنان تأتي في إطار الضغط التفاوضي على إيران عبر استهداف "الحزب"
البناء: مصادر نيابية: لماذا لم يصدر توضيح من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة تستنكر تصريحات رجي؟
اللواء: وزير الداخلية: ارتفع احتمال حصول الانتخابات النيابية في موعدها
الأنباء الكويتية: حماسة النواب المطالبين بالتمديد من أولئك الذين يدركون سلفا استحالة عودتهم إلى البرلمان
بقرادوني لـ"الديار": الإنتخابات ستُجرى في موعدها
نداء الوطن: المستقرضات من تقاليدنا التي أصبحت على حدود النسيان
الأنباء الكويتية: قيادة الجيش اتخذت قرارا بالتصدي للتوغل البري الإسرائيلي المتكرر
الأنباء الكويتية: دبلوماسي عربي: ما قام به الجيش اللبناني جنوب الليطاني كان جيدا
عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 شباط 2026
أسرار الصحف ليوم الجمعة 27 شباط 2026
تحضيرًا لمؤتمر دعم الجيش... اجتماع أمني في بعبدا
27 February 2026
-
ارتفاع مستمرّ بأسعار المحروقات!
27 February 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - إقصاء سبعة نواب "قواتيين" يُشعِل غضب المناصرين!
27 February 2026
-
المفاوضات بين واشنطن وطهران.. "خيبة أمل" أميركية؟
27 February 2026
-
حالةٌ من القلق والخوف... "فشل المفاوضات والذهاب إلى الخيار العسكري"؟!
27 February 2026
-
تغريدة تشعل التساؤلات... ما هي معلومات جنبلاط؟
27 February 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - واشنطن: الواقع الحالي يخدم إسرائيل.. هامش حركة واسع!
27 February 2026
-
معلومات تحذّر الدولة من عملية عسكرية إسرائيلية ضدّ لبنان!
27 February 2026
-
لبنان في هاجس الانزلاق إلى المواجهة!
27 February 2026
-
ترامب يتسلّح بالصواريخ الإيرانية!
27 February 2026