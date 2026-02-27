بقرادوني لـ"الديار": الإنتخابات ستُجرى في موعدها
-
27 February 2026
-
6 mins ago
-
-
source: الديار
-
الديار: عن الإستحقاق النيابي، يؤكد الرئيس السابق لحزب الكتائب اللبنانية كريم بقرادوني أن "الإنتخابات ستُجرى في موعدها، رغم التباينات في النظرة الخارجية إليها، فثمة من يرى في إجراء الإنتخابات تعزيزاً لشرعية السلطة اللبنانية، ما يمنح لبنان ورقة قوة في مواجهة المجتمع الدولي.
في المقابل، هناك من ينصح بالتريّث إلى حين اتضاح صورة المشهد الإقليمي".
وفي قراءة أولية للنتائج المتوقعة، لا يبدي بقرادوني تفاؤلاً بإحداث تغييرات جذرية، ويرى "أن القوي سيبقى قوياً، والضعيف سيزداد ضعفاً، فيما لن يتمكّن المستقلون من تحقيق خرق نوعي، بعدما أخفقت تجربتهم السابقة في تكوين حالة نيابية متماسكة داخل المجلس".
ويشير إلى أن "القوى السياسية الأساسية باشرت التحضير المبكر للاستحقاق، من حركة "أمل" إلى "القوات اللبنانية" و"الكتائب"، حيث انطلقت الماكينات الإنتخابية في عملها، وبدأت مشاورات تشكيل اللوائح وبناء التحالفات، ما يدلّ على أن المعركة ستكون جدّية وأن الحسابات دقيقة".
-
Just in
-
06 :20
اللواء: وزير الداخلية: ارتفع احتمال حصول الانتخابات النيابية في موعدها (اللواء) تتمة
-
06 :10
الأنباء الكويتية: حماسة النواب المطالبين بالتمديد من أولئك الذين يدركون سلفا استحالة عودتهم إلى البرلمان (الأنباء) تتمة
-
05 :50
نداء الوطن: المستقرضات من تقاليدنا التي أصبحت على حدود النسيان (نداء الوطن) تتمة
-
05 :40
الأنباء الكويتية: قيادة الجيش اتخذت قرارا بالتصدي للتوغل البري الإسرائيلي المتكرر (الأنباء) تتمة
-
05 :30
الأنباء الكويتية: دبلوماسي عربي: ما قام به الجيش اللبناني جنوب الليطاني كان جيدا (الأنباء) تتمة
-
05 :20
سكاي نيوز عربي: عراقجي: تقدم في مباحثات جنيف بشأن الملف النووي ورفع العقوبات (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
نداء الوطن: المستقرضات من تقاليدنا التي أصبحت على حدود النسيان
-
الأنباء الكويتية: قيادة الجيش اتخذت قرارا بالتصدي للتوغل البري الإسرائيلي المتكرر
-
الأنباء الكويتية: دبلوماسي عربي: ما قام به الجيش اللبناني جنوب الليطاني كان جيدا
-
عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 شباط 2026
-
أسرار الصحف ليوم الجمعة 27 شباط 2026
-
الأخبار: محاكاة لتصويت 2022: تأثير المغتربين على ستة مقاعد فقط
-
الأخبار: مؤتمر للسلام مع اسرائيل في بيروت!
-
أبو نجم: لقاء طرابلس ومعاني خطاب باسيل هما الصورة الحقيقية للتيار الوطني الحر
-
عراقجي: مفاوضات اليوم مع واشنطن كانت "الأطول والأكثر جدية"
-
التيار الوطني الحر… الطعن الوحيد في معركة القضاء (جومانا سليلاتي)
-
ما حقيقة وضع خطة طوارئ في مطار بيروت؟
-
هل وافق مجلس شورى الدولة على إلغاء ضريبة البنزين؟
-
السجال الإنتخابي حول الدائرة 16 يتصاعد... خليل لسلام: يفترض أن تكون أكثر حرصاً على احترام النصوص!
-
شو الوضع؟ مفاوضات جنيف قيد المتابعة وإسرائيل تهاجم البقاع... عون وسلام يدعوان المجلس لعقد استثنائي و"التيار" طلب مناقشة الحكومة وخاصة حول قانون الإنتخاب
-
توقيف أحد المتورطين في عملية خطف!
-
إخلاء مبنيين في بخعون ـ الضنية معرضين لخطر السقوط
-
شهيد بالغارة على بعلبك!
-
أدرعي: هذه هي "الأهداف" التي هاجمناها اليوم!
-
الأمن العام: توقف استقبال إتصالات المواطنين على الخط الساخن 1717 بسبب عطل تقني
-
تعميم صورة مشتبه به بجرم سرقة بطريقة احتيالية... هل تعرفون شيئًا عنه؟
-
-
Just in
-
06 :20
اللواء: وزير الداخلية: ارتفع احتمال حصول الانتخابات النيابية في موعدها (اللواء) تتمة
-
06 :10
الأنباء الكويتية: حماسة النواب المطالبين بالتمديد من أولئك الذين يدركون سلفا استحالة عودتهم إلى البرلمان (الأنباء) تتمة
-
05 :50
نداء الوطن: المستقرضات من تقاليدنا التي أصبحت على حدود النسيان (نداء الوطن) تتمة
-
05 :40
الأنباء الكويتية: قيادة الجيش اتخذت قرارا بالتصدي للتوغل البري الإسرائيلي المتكرر (الأنباء) تتمة
-
05 :30
الأنباء الكويتية: دبلوماسي عربي: ما قام به الجيش اللبناني جنوب الليطاني كان جيدا (الأنباء) تتمة
-
05 :20
سكاي نيوز عربي: عراقجي: تقدم في مباحثات جنيف بشأن الملف النووي ورفع العقوبات (سكاي نيوز عربية) تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
اللواء: وزير الداخلية: ارتفع احتمال حصول الانتخابات النيابية في موعدها
-
-
-
27 February 2026
-
الأنباء الكويتية: حماسة النواب المطالبين بالتمديد من أولئك الذين يدركون سلفا استحالة عودتهم إلى البرلمان
-
-
-
27 February 2026
-
نداء الوطن: المستقرضات من تقاليدنا التي أصبحت على حدود النسيان
-
-
-
27 February 2026
-
الأنباء الكويتية: قيادة الجيش اتخذت قرارا بالتصدي للتوغل البري الإسرائيلي المتكرر
-
-
-
27 February 2026
-
الأنباء الكويتية: دبلوماسي عربي: ما قام به الجيش اللبناني جنوب الليطاني كان جيدا
-
-
-
27 February 2026
-
سكاي نيوز عربي: عراقجي: تقدم في مباحثات جنيف بشأن الملف النووي ورفع العقوبات
-
-
-
27 February 2026
-
الشرق الأوسط السعودية: واشنطن وطهران تحرزان «تقدماً»
-
-
-
27 February 2026
-
عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 شباط 2026
-
-
-
27 February 2026
-
أسرار الصحف ليوم الجمعة 27 شباط 2026
-
-
-
27 February 2026
-
الأخبار: محاكاة لتصويت 2022: تأثير المغتربين على ستة مقاعد فقط
-
-
-
27 February 2026