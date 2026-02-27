الديار: عن الإستحقاق النيابي، يؤكد الرئيس السابق لحزب الكتائب اللبنانية كريم بقرادوني أن "الإنتخابات ستُجرى في موعدها، رغم التباينات في النظرة الخارجية إليها، فثمة من يرى في إجراء الإنتخابات تعزيزاً لشرعية السلطة اللبنانية، ما يمنح لبنان ورقة قوة في مواجهة المجتمع الدولي.

في المقابل، هناك من ينصح بالتريّث إلى حين اتضاح صورة المشهد الإقليمي".



وفي قراءة أولية للنتائج المتوقعة، لا يبدي بقرادوني تفاؤلاً بإحداث تغييرات جذرية، ويرى "أن القوي سيبقى قوياً، والضعيف سيزداد ضعفاً، فيما لن يتمكّن المستقلون من تحقيق خرق نوعي، بعدما أخفقت تجربتهم السابقة في تكوين حالة نيابية متماسكة داخل المجلس".

ويشير إلى أن "القوى السياسية الأساسية باشرت التحضير المبكر للاستحقاق، من حركة "أمل" إلى "القوات اللبنانية" و"الكتائب"، حيث انطلقت الماكينات الإنتخابية في عملها، وبدأت مشاورات تشكيل اللوائح وبناء التحالفات، ما يدلّ على أن المعركة ستكون جدّية وأن الحسابات دقيقة".