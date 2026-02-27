أسرار الصحف ليوم الجمعة 27 شباط 2026
-
27 February 2026
-
4 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
اللواء: أسرار
لغز
تمر البلاد بحالة من انعدام الوزن بانتظار انقشاع الموقف الإقليمي الدولي، وأن قلة من المعنيين لديها إلمام بما يجري أو قد يجري.
غمز
يكشف أصحاب المصالح والمهن الصغيرة من تآكل استقرارهم المالي والمعيشي في ظل حركة جمود في الإنتاج اليومي.
همس
دعت أوساط دبلوماسية وسياسية لقراءة متأنية لجملة رسائل يبعث بها مسؤول كبير في ما خص سياسة «حصر السلاح» وقرار الحرب والسلم والمهلة المحدَّدة.
البناء: خفايا وكواليس
خفايا
قال خبير في العلاقات الأميركية الإيرانية إن العامل الحاسم الذي أسس لتحقيق تقدم هام في مسار التفاوض في جنيف كان الخلاصة التي وضعتها القيادة العسكرية الأميركية أمام الرئيس دونالد ترامب والتي تقول إن لا وجود لفرصة لما يُسمّى ضربة محدودة تهدف لدفع المفاوضات وتحسين شروطها والإيحاء بأن أي اتفاق جاء بسببها وكل ضربة سوف تتحوّل إلى حرب شاملة يصعب إنهاؤها في أيام وأسابيع قليلة ويصعب حماية الملاحة النفطية في مياه الخليج والبحر الأحمر خلالها ويصعب تأمين حماية كاملة لأمن حاملات الطائرات والقواعد الأميركية و”إسرائيل” خلالها، ولا ضمانات بأن هذه الحرب سوف تنتج نظاماً صديقاً لأميركا في إيران أو اتفاقاً يحقق كامل المطالب الأميركية، بل إن ما تمتنع عنه إيران الآن وتخشاه واشنطن قد تسقط من أمامه الموانع مثل صناعة قنبلة نووية، قال ستيف ويتكوف إنها تحتاج إلى أسبوع أو بناء صواريخ تصل إلى أميركا؛ وبينما أمر ترامب بالاستعداد لمثل هذه الحرب وجه الفريق التفاوضي بالذهاب إلى أفضل اتفاق ممكن.
كواليس
لاحظ متابعو الأداء الإعلامي لجماعة الترويج للحرب الأميركية على إيران مهما كان مسار التفاوض أن تحوّلاً سريعاً طرأ على خطابهم باعتماد ثلاث خطط طوارئ تعتمد في حالات سقوط الخطاب السياسي الخطة الأولى هي تغيير الموضوع عبر الحديث مثلاً عن إيران العاقلة والتي تحسب المصالح تفادت الحرب وذهبت إلى التفاوض بينما ذهب حلفاؤها إلى الحرب، أو القول أين أصبح خطاب الشيطان الأكبر أو تجاهل تخلي واشنطن عن شرط تفكيك البرنامج الصاروخيّ والتركيز على القول إن إيران قدّمت تنازلات. وهذا ما جعل فرص الاتفاق ترتفع دون ذكر المصاعب التي منعت خيار الحرب بفضل الجاهزيّة والقدرة لدى إيران، لكن ما منع هؤلاء من لعبتهم أن الجمهور بدأ بالسخرية منهم قبل أن تتاح لهم فرصة التلاعب بالرواية.
نداء الوطن: أسرار
اتفق "ثنائي أمل حزب الله" على توزيع الأصوات التفضيلية في مختلف الدوائر بما يضمن سدّ أي ثغرة يمكن أن تؤدي إلى خرق والقرار يقوم على أولوية مطلقة عنوانها منع أي اختراق، ولو تطلّب الأمر ضبطًا لإيقاع الماكينات الانتخابية وتوجيه الناخبين.
ارتفاع ملحوظ في الشيكات بلا رصيد المرتبطة ببدلات الإيواء الصادرة عن القرض الحسن ما فاقم معاناة المهجّرين من القرى الحدودية وآلية توزيع الأموال تشوبها استنسابية إذ يجري ربط الأولوية والسرعة في الدفع بالولاء والانتماء ما زاد من الاحتقان.
عُلِمَ أن عددًا من الأساتذة اليساريين في الجامعة اللبنانية بينهم "ر.ج." يدفعون طلاباً لتشكيل لوائح يسارية في وجه عدد من الأحزاب ما يثير تساؤلات حول نزاهة الاستحقاق والمسألة برسم رئيس الجامعة وتتطلب تدخلًا منه لضمان الشفافية ومنع أي ضغط على الطلاب.
-
Just in
-
06 :20
اللواء: وزير الداخلية: ارتفع احتمال حصول الانتخابات النيابية في موعدها (اللواء) تتمة
-
06 :10
الأنباء الكويتية: حماسة النواب المطالبين بالتمديد من أولئك الذين يدركون سلفا استحالة عودتهم إلى البرلمان (الأنباء) تتمة
-
06 :00
بقرادوني لـ"الديار": الإنتخابات ستُجرى في موعده (الديار) تتمة
-
05 :50
نداء الوطن: المستقرضات من تقاليدنا التي أصبحت على حدود النسيان (نداء الوطن) تتمة
-
05 :40
الأنباء الكويتية: قيادة الجيش اتخذت قرارا بالتصدي للتوغل البري الإسرائيلي المتكرر (الأنباء) تتمة
-
05 :30
الأنباء الكويتية: دبلوماسي عربي: ما قام به الجيش اللبناني جنوب الليطاني كان جيدا (الأنباء) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
الأخبار: محاكاة لتصويت 2022: تأثير المغتربين على ستة مقاعد فقط
-
الأخبار: مؤتمر للسلام مع اسرائيل في بيروت!
-
أبو نجم: لقاء طرابلس ومعاني خطاب باسيل هما الصورة الحقيقية للتيار الوطني الحر
-
عراقجي: مفاوضات اليوم مع واشنطن كانت "الأطول والأكثر جدية"
-
التيار الوطني الحر… الطعن الوحيد في معركة القضاء (جومانا سليلاتي)
-
ما حقيقة وضع خطة طوارئ في مطار بيروت؟
-
هل وافق مجلس شورى الدولة على إلغاء ضريبة البنزين؟
-
السجال الإنتخابي حول الدائرة 16 يتصاعد... خليل لسلام: يفترض أن تكون أكثر حرصاً على احترام النصوص!
-
شو الوضع؟ مفاوضات جنيف قيد المتابعة وإسرائيل تهاجم البقاع... عون وسلام يدعوان المجلس لعقد استثنائي و"التيار" طلب مناقشة الحكومة وخاصة حول قانون الإنتخاب
-
توقيف أحد المتورطين في عملية خطف!
-
إخلاء مبنيين في بخعون ـ الضنية معرضين لخطر السقوط
-
شهيد بالغارة على بعلبك!
-
أدرعي: هذه هي "الأهداف" التي هاجمناها اليوم!
-
الأمن العام: توقف استقبال إتصالات المواطنين على الخط الساخن 1717 بسبب عطل تقني
-
تعميم صورة مشتبه به بجرم سرقة بطريقة احتيالية... هل تعرفون شيئًا عنه؟
-
هذا ما استهدفته إسرائيل منذ قليل في بعلبك!
-
بالصورة - سلسلة غارات تستهدف اطراف بلدة شمسطار في البقاع
-
لقاءات عسكرية وسياسية للعماد هيكل على هامش اجتماع القاهرة
-
EXCLUSIVE
كواليس - ماذا طلب سفير من مرجعية لبنانية؟
-
سلام استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه
-
-
Just in
-
06 :20
اللواء: وزير الداخلية: ارتفع احتمال حصول الانتخابات النيابية في موعدها (اللواء) تتمة
-
06 :10
الأنباء الكويتية: حماسة النواب المطالبين بالتمديد من أولئك الذين يدركون سلفا استحالة عودتهم إلى البرلمان (الأنباء) تتمة
-
06 :00
بقرادوني لـ"الديار": الإنتخابات ستُجرى في موعده (الديار) تتمة
-
05 :50
نداء الوطن: المستقرضات من تقاليدنا التي أصبحت على حدود النسيان (نداء الوطن) تتمة
-
05 :40
الأنباء الكويتية: قيادة الجيش اتخذت قرارا بالتصدي للتوغل البري الإسرائيلي المتكرر (الأنباء) تتمة
-
05 :30
الأنباء الكويتية: دبلوماسي عربي: ما قام به الجيش اللبناني جنوب الليطاني كان جيدا (الأنباء) تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
اللواء: وزير الداخلية: ارتفع احتمال حصول الانتخابات النيابية في موعدها
-
-
-
27 February 2026
-
الأنباء الكويتية: حماسة النواب المطالبين بالتمديد من أولئك الذين يدركون سلفا استحالة عودتهم إلى البرلمان
-
-
-
27 February 2026
-
بقرادوني لـ"الديار": الإنتخابات ستُجرى في موعدها
-
-
-
27 February 2026
-
نداء الوطن: المستقرضات من تقاليدنا التي أصبحت على حدود النسيان
-
-
-
27 February 2026
-
الأنباء الكويتية: قيادة الجيش اتخذت قرارا بالتصدي للتوغل البري الإسرائيلي المتكرر
-
-
-
27 February 2026
-
الأنباء الكويتية: دبلوماسي عربي: ما قام به الجيش اللبناني جنوب الليطاني كان جيدا
-
-
-
27 February 2026
-
سكاي نيوز عربي: عراقجي: تقدم في مباحثات جنيف بشأن الملف النووي ورفع العقوبات
-
-
-
27 February 2026
-
الشرق الأوسط السعودية: واشنطن وطهران تحرزان «تقدماً»
-
-
-
27 February 2026
-
عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 شباط 2026
-
-
-
27 February 2026
-
الأخبار: محاكاة لتصويت 2022: تأثير المغتربين على ستة مقاعد فقط
-
-
-
27 February 2026