تمر البلاد بحالة من انعدام الوزن بانتظار انقشاع الموقف الإقليمي الدولي، وأن قلة من المعنيين لديها إلمام بما يجري أو قد يجري.





يكشف أصحاب المصالح والمهن الصغيرة من تآكل استقرارهم المالي والمعيشي في ظل حركة جمود في الإنتاج اليومي.





دعت أوساط دبلوماسية وسياسية لقراءة متأنية لجملة رسائل يبعث بها مسؤول كبير في ما خص سياسة «حصر السلاح» وقرار الحرب والسلم والمهلة المحدَّدة.











قال خبير في العلاقات الأميركية الإيرانية إن العامل الحاسم الذي أسس لتحقيق تقدم هام في مسار التفاوض في جنيف كان الخلاصة التي وضعتها القيادة العسكرية الأميركية أمام الرئيس دونالد ترامب والتي تقول إن لا وجود لفرصة لما يُسمّى ضربة محدودة تهدف لدفع المفاوضات وتحسين شروطها والإيحاء بأن أي اتفاق جاء بسببها وكل ضربة سوف تتحوّل إلى حرب شاملة يصعب إنهاؤها في أيام وأسابيع قليلة ويصعب حماية الملاحة النفطية في مياه الخليج والبحر الأحمر خلالها ويصعب تأمين حماية كاملة لأمن حاملات الطائرات والقواعد الأميركية و”إسرائيل” خلالها، ولا ضمانات بأن هذه الحرب سوف تنتج نظاماً صديقاً لأميركا في إيران أو اتفاقاً يحقق كامل المطالب الأميركية، بل إن ما تمتنع عنه إيران الآن وتخشاه واشنطن قد تسقط من أمامه الموانع مثل صناعة قنبلة نووية، قال ستيف ويتكوف إنها تحتاج إلى أسبوع أو بناء صواريخ تصل إلى أميركا؛ وبينما أمر ترامب بالاستعداد لمثل هذه الحرب وجه الفريق التفاوضي بالذهاب إلى أفضل اتفاق ممكن.



لاحظ متابعو الأداء الإعلامي لجماعة الترويج للحرب الأميركية على إيران مهما كان مسار التفاوض أن تحوّلاً سريعاً طرأ على خطابهم باعتماد ثلاث خطط طوارئ تعتمد في حالات سقوط الخطاب السياسي الخطة الأولى هي تغيير الموضوع عبر الحديث مثلاً عن إيران العاقلة والتي تحسب المصالح تفادت الحرب وذهبت إلى التفاوض بينما ذهب حلفاؤها إلى الحرب، أو القول أين أصبح خطاب الشيطان الأكبر أو تجاهل تخلي واشنطن عن شرط تفكيك البرنامج الصاروخيّ والتركيز على القول إن إيران قدّمت تنازلات. وهذا ما جعل فرص الاتفاق ترتفع دون ذكر المصاعب التي منعت خيار الحرب بفضل الجاهزيّة والقدرة لدى إيران، لكن ما منع هؤلاء من لعبتهم أن الجمهور بدأ بالسخرية منهم قبل أن تتاح لهم فرصة التلاعب بالرواية.















اتفق "ثنائي أمل حزب الله" على توزيع الأصوات التفضيلية في مختلف الدوائر بما يضمن سدّ أي ثغرة يمكن أن تؤدي إلى خرق والقرار يقوم على أولوية مطلقة عنوانها منع أي اختراق، ولو تطلّب الأمر ضبطًا لإيقاع الماكينات الانتخابية وتوجيه الناخبين.



ارتفاع ملحوظ في الشيكات بلا رصيد المرتبطة ببدلات الإيواء الصادرة عن القرض الحسن ما فاقم معاناة المهجّرين من القرى الحدودية وآلية توزيع الأموال تشوبها استنسابية إذ يجري ربط الأولوية والسرعة في الدفع بالولاء والانتماء ما زاد من الاحتقان.



عُلِمَ أن عددًا من الأساتذة اليساريين في الجامعة اللبنانية بينهم "ر.ج." يدفعون طلاباً لتشكيل لوائح يسارية في وجه عدد من الأحزاب ما يثير تساؤلات حول نزاهة الاستحقاق والمسألة برسم رئيس الجامعة وتتطلب تدخلًا منه لضمان الشفافية ومنع أي ضغط على الطلاب.