أبو نجم: لقاء طرابلس ومعاني خطاب باسيل هما الصورة الحقيقية للتيار الوطني الحر
26 February 2026
source: tayyar.org
كتب منسق اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر ميشال أبو نجم: لقاء طرابلس الإسلامي - المسيحي،
ومضمون خطاب رئيس "التيار" جبران باسيل ومعانيه، هي الصورة الحقيقية للتيار الوطني الحر، ونظرته للبنان، الواحد المتنوع النموذج في زمن التفكك والتقسيم والفتن المدمرة للدول..
هو خطاب للغد في مواجهة مشاريع الماضي البشع...
23 :24
بالصور - "لقاء الأخوة في زمن الصوم" بمشاركة النائب باسيل (بعدسة الزميل جورج فغالي) تتمة
23 :05
وزارة الاتصالات السورية لـ "رويترز": قيود التصدير الأميركية تعيق إتاحة الكثير من التقنيات والخدمات الأميركية في السوق السورية
22 :35
عراقجي: مفاوضات اليوم مع واشنطن كانت "الأطول والأكثر جدية" تتمة
22 :11
التيار الوطني الحر… الطعن الوحيد في معركة القضاء (جومانا سليلاتي) تتمة
21 :58
ما حقيقة وضع خطة طوارئ في مطار بيروت؟ تتمة
21 :53
اشتباكات عنيفة تدور بين حرس الحدود الباكستاني وحركة "طالبان" ومقتل 40 جندياً باكستانياً والاستيلاء على 7 مواقع
