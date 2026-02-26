كتب منسق اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر ميشال أبو نجم: ‏لقاء ‎طرابلس الإسلامي - المسيحي،

ومضمون خطاب رئيس "التيار" جبران باسيل ومعانيه، هي الصورة الحقيقية للتيار الوطني الحر، ونظرته للبنان، الواحد المتنوع النموذج في زمن التفكك والتقسيم والفتن المدمرة للدول..

هو خطاب للغد في مواجهة مشاريع الماضي البشع...