هل وافق مجلس شورى الدولة على إلغاء ضريبة البنزين؟
26 February 2026
13 secs ago
source: tayyar.org
بعد تداول معلومات عن موافقة مجلس شورى الدولة على إلغاء ضريبة البنزين، بما يعني عملياً سقوط الزيادات المقررة لموظفي القطاع العام، نفت مصادر في مجلس الشورى لـ"النهار" صدور أي قرار في هذا الشأن، مؤكدة أن هناك ثلاث مراجعات مقدّمة حول الموضوع ولا تزال جميعها قيد الدرس.
Just in
21 :23
صحافي في أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي: المحادثات النووية مع إيران في جنيف كانت إيجابية
21 :20
زيلينسكي: الجولة التالية من المحادثات الأميركية الأوكرانية الروسية ستجرى على الأرجح في أبوظبي مطلع آذار
21 :16
أكسيوس: ترامب قد يأمر بالضربة على إيران إذا أبلغاه ويتكوف وكوشنير بـ "عدم تحقيق اختراق"
20 :58
العربية: وفد إيران يغادر مقر المفاوضات في جنيف
20 :25
بحاجة ماسّة إلى 3 وحدات دم من فئة A+ في مشستشفى بحنّس. للتبرّع: 04983770
20 :19
رويترز نقلا عن مصادر: الولايات المتحدة تضغط على سوريا للتحول عن أنظمة الاتصالات الصينية
السجال الإنتخابي حول الدائرة 16 يتصاعد... خليل لسلام: يفترض أن تكون أكثر حرصاً على احترام النصوص!
شو الوضع؟ مفاوضات جنيف قيد المتابعة وإسرائيل تهاجم البقاع... عون وسلام يدعوان المجلس لعقد استثنائي و"التيار" طلب مناقشة الحكومة وخاصة حول قانون الإنتخاب
توقيف أحد المتورطين في عملية خطف!
إخلاء مبنيين في بخعون ـ الضنية معرضين لخطر السقوط
شهيد بالغارة على بعلبك!
أدرعي: هذه هي "الأهداف" التي هاجمناها اليوم!
الأمن العام: توقف استقبال إتصالات المواطنين على الخط الساخن 1717 بسبب عطل تقني
تعميم صورة مشتبه به بجرم سرقة بطريقة احتيالية... هل تعرفون شيئًا عنه؟
هذا ما استهدفته إسرائيل منذ قليل في بعلبك!
بالصورة - سلسلة غارات تستهدف اطراف بلدة شمسطار في البقاع
لقاءات عسكرية وسياسية للعماد هيكل على هامش اجتماع القاهرة
EXCLUSIVE
كواليس - ماذا طلب سفير من مرجعية لبنانية؟
سلام استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه
EXCLUSIVE
خاص - نواة لائحتين في بعبدا تضُمّان "تشكيلة" مرشحين!
EXCLUSIVE
خاص - حركة عسكرية لافتة لليونفيل بين بيروت والجنوب!
"لبنان القوي" يطلب عقد جلسة عامة لمناقشة الحكومة ولا سيما احترام الإستحقاقات الدستورية
بري بحث مع سفير قطر في المستجدات محليا وإقليميا واستقبل الهيئة الناظمة لسلامة الغذاء
توضيح لـ"المالية"... ماذا جاء فيه؟
EXCLUSIVE
كواليس - نائب يكشُف سبب تأجيل الإنتخابات!
EXCLUSIVE
بالفيديو - أهم الاماكن للزيارة في مدينة البترون: شو أحلى شي؟
