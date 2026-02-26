إخلاء مبنيين في بخعون ـ الضنية معرضين لخطر السقوط
أخلى عناصر شرطة بلدية بخعون مبنيين من سكانهما في محلة الشرفة في البلدة، يضم كل منهما 10 طبقات، وذلك بمؤازرة عناصر من قوى الأمن الداخلي، وبتوجيه من رئيس البلدية عبد الرزاق الغول.
وتم منع إشغالهما من قبل أي شخص، بعد الكشف الذي أجراه المهندس هيثم بسام الصمد بطلب من البلدية، برفقة عنصر من شرطة البلدية، حيث تبين بعد الكشف ضرورة إخلاء المبنيين فوراً وبأسرع وقت ممكن، إذ أن المبنيين معرضين لخطر السقوط في أي لحظة.
يشار الى ان المبنيين كان قد تم إخلاؤهما في شباط عام 2023 غداة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا ووصلت إرتدادته إلى لبنان، لكن بعض سكان المبنيين عادوا إليهما في وقت لاحق متجاوزين المخاطر التي تهددهم.
