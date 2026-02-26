قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "أكس":

هاجم جيش الدفاع في وقتٍ سابق اليوم ثماني معسكرات تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله الإرهابي منطقة بعلبك بلبنان.



لقد تم تخزين داخل المعسكرات المستهدفة كميات كبيرة من الوسائل القتالية ومن بينها أسلحة وصواريخ تابعة لحزب الله.



كما استُخدمت هذه المعسكرات من قبل عناصر وحدة قوة الرضوان لإجراء تدريبات ضمن الاستعداد لحالات الطوارئ، ولتخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل حيث أجرى الإرهابيون تدريبات على الرماية وأخرى على استخدام أنواع مختلفة من الوسائل القتالية.



إن نشاط الإرهابيين في هذه المعسكرات ومحاولات إعادة تسليح حزب الله الإرهابي يشكلان خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وتهديدًا لأمن دولة إسرائيل.



جيش الدفاع لن يسمح لحزب الله الإرهابي بالتعاظم وإعادة التسلّح وسيواصل العمل لإزالة كل تهديد على دولة إسرائيل.