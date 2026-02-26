أدرعي: هذه هي "الأهداف" التي هاجمناها اليوم!
26 February 2026
4 mins ago
source: tayyar.org
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "أكس":
هاجم جيش الدفاع في وقتٍ سابق اليوم ثماني معسكرات تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله الإرهابي منطقة بعلبك بلبنان.
لقد تم تخزين داخل المعسكرات المستهدفة كميات كبيرة من الوسائل القتالية ومن بينها أسلحة وصواريخ تابعة لحزب الله.
كما استُخدمت هذه المعسكرات من قبل عناصر وحدة قوة الرضوان لإجراء تدريبات ضمن الاستعداد لحالات الطوارئ، ولتخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل حيث أجرى الإرهابيون تدريبات على الرماية وأخرى على استخدام أنواع مختلفة من الوسائل القتالية.
إن نشاط الإرهابيين في هذه المعسكرات ومحاولات إعادة تسليح حزب الله الإرهابي يشكلان خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وتهديدًا لأمن دولة إسرائيل.
جيش الدفاع لن يسمح لحزب الله الإرهابي بالتعاظم وإعادة التسلّح وسيواصل العمل لإزالة كل تهديد على دولة إسرائيل.
Just in
19 :37
شو الوضع؟ مفاوضات جنيف قيد المتابعة وإسرائيل تهاجم البقاع... عون وسلام يدعوان المجلس لعقد استثنائي و"التيار" طلب مناقشة الحكومة وخاصة حول قانون الإنتخاب تتمة
19 :33
الميادين: ارتفاع عدد الجرحى إلى 19 إثر الغارات الإسرائيلية على البقاع
19 :30
توقيف أحد المتورطين في عملية خطف! تتمة
19 :19
إخلاء مبنيين في بخعون ـ الضنية معرضين لخطر السقوط تتمة
19 :05
شهيد بالغارة على بعلبك! تتمة
18 :59
التحكم المروري:طريق ترشيش زحلة مقطوعة امام جميع المركبات بسبب تساقط الثلوج
الأمن العام: توقف استقبال إتصالات المواطنين على الخط الساخن 1717 بسبب عطل تقني
تعميم صورة مشتبه به بجرم سرقة بطريقة احتيالية... هل تعرفون شيئًا عنه؟
هذا ما استهدفته إسرائيل منذ قليل في بعلبك!
بالصورة - سلسلة غارات تستهدف اطراف بلدة شمسطار في البقاع
لقاءات عسكرية وسياسية للعماد هيكل على هامش اجتماع القاهرة
EXCLUSIVE
كواليس - ماذا طلب سفير من مرجعية لبنانية؟
سلام استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه
EXCLUSIVE
خاص - نواة لائحتين في بعبدا تضُمّان "تشكيلة" مرشحين!
EXCLUSIVE
خاص - حركة عسكرية لافتة لليونفيل بين بيروت والجنوب!
"لبنان القوي" يطلب عقد جلسة عامة لمناقشة الحكومة ولا سيما احترام الإستحقاقات الدستورية
بري بحث مع سفير قطر في المستجدات محليا وإقليميا واستقبل الهيئة الناظمة لسلامة الغذاء
توضيح لـ"المالية"... ماذا جاء فيه؟
EXCLUSIVE
كواليس - نائب يكشُف سبب تأجيل الإنتخابات!
EXCLUSIVE
بالفيديو - أهم الاماكن للزيارة في مدينة البترون: شو أحلى شي؟
إلى اللبنانيين في الانتشار... إليكم هذا الخبر!
ماذا يحصل عند الحدود اللبنانية السورية؟
بالصورة: إصدار وثيقة وفاة السيد!
الثلوج قد تصل إلى 750 مترًا.. هذا ما قاله الأب خنيصر عن الموجة القطبية التي تضرب لبنان!
من الميكانيزم إلى الممر الاقتصادي: ضغط جديد في توقيت ملتبس!
هذا ما يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب!
شو الوضع؟ مفاوضات جنيف قيد المتابعة وإسرائيل تهاجم البقاع... عون وسلام يدعوان المجلس لعقد استثنائي و"التيار" طلب مناقشة الحكومة وخاصة حول قانون الإنتخاب
26 February 2026
توقيف أحد المتورطين في عملية خطف!
26 February 2026
إخلاء مبنيين في بخعون ـ الضنية معرضين لخطر السقوط
26 February 2026
شهيد بالغارة على بعلبك!
26 February 2026
ممثل لبناني يمثل أمام المباحث الجنائية المركزية... وهذا هو السبب!
26 February 2026
الأمن العام: توقف استقبال إتصالات المواطنين على الخط الساخن 1717 بسبب عطل تقني
26 February 2026
تعميم صورة مشتبه به بجرم سرقة بطريقة احتيالية... هل تعرفون شيئًا عنه؟
26 February 2026
هذا ما استهدفته إسرائيل منذ قليل في بعلبك!
26 February 2026
بالصورة - سلسلة غارات تستهدف اطراف بلدة شمسطار في البقاع
26 February 2026
لقاءات عسكرية وسياسية للعماد هيكل على هامش اجتماع القاهرة
26 February 2026